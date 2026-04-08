Какие дороги могут вести в Рим и была ли доказана правдивость известного высказывания, говорится в издании Smithsonian magazine.

Много ли дорог ведет в Рим в Европе?

Еще в 2015 году команда дизайнеров Moovel Lab из Германии визуализировали маршруты на карте Европы. Они прибегли к тому, что наложили сетку на континент и для каждой точки вычислили кратчайший путь в Рим, используя открытые данные о дорогах.

В конечном итоге была создана инфографика, на которой была сформирована сеть путей, которые действительно можно проложить в столицу Италии из каждого уголка Европы. А сами маршруты напоминают реки или кровеносные сосуды, которые разветвляются из одной точки.



Карта, которую создали дизайнеры из Moovel Lab / Скриншот с сайта Smithsonian magazine

Интересно, что на аккаунте АннаБатькивна в TikTok говорится о том, что Римская империя на пике своего могущества построила где-то около 400 тысяч километров дорог.

При правлении императора Октавиан Август в центре Рима был установлен золотой столб, от которого отсчитывали все расстояния. Каждую милю от него ставили специальный камень, на котором было указано расстояние именно до этого столба.

Такие действия были частью военной стратегии римлян, ведь благодаря хорошо разветвленной сети дорог легионы могли быстро добраться до любой точки за считанные дни и подавить восстание.

Что не так с теорией о том, что все дороги проложены в столицу Италии?

Не все соглашаются с буквальной истиной высказывания о том, что все дороги ведут в Рим. Дело в том, что в издании Live Science отмечается, что проект Moovel Lab хоть и демонстрирует густую сеть дорог в Европе, где с почти любой точки можно найти путь в Рим, но так же можно нарисовать маршруты и в другие крупные города на континенте.

Если взглянуть в практическом смысле, то современные маршруты не ведут в Рим всегда, хотя исторически значительная часть дорожной инфраструктуры Европы до сих пор спроектирована для соединения крупных городов с итальянской столицей, что потенциально является наследием Римской империи.

Таким образом, можно сказать, что многие другие европейские автомагистрали являются преемниками именно римских дорог.

