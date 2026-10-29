Уверены ли вы, что знаете украинский язык: попробуйте понять 12 слов без подсказок

К Неделе украинской письменности и языка 24 Канал собрал 12 интересных слов, которые проверят ваш словарный запас. Попробуйте объяснить каждое из них без подсказок и проверьте, сможете ли вы дать правильный ответ на все 12.

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Тест на знание украинского языка

Не спешите искать значение в словаре – сначала попробуйте ответить самостоятельно. Выбирайте вариант, который кажется правильным, а в конце проверьте свои результаты.

1. Что означает слово "блават"?

А. Синий полевой цветок

Б. Древний музыкальный инструмент

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В. Разновидность хлеба

2. Кого могут назвать бовдуром?

А. Невысокого человека

Б. Несообразительного или неумного человека

В. Слишком болтливого человека

3. Что такое вихола?

А. Сильный ветер со снегом

Б. Осенний ливень

В. Весенний туман

4. Что означает слово "вихоть"?

А. Пучок соломы или сена

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Б. Глиняный кувшин

В. Шерстяное одеяло

5. Что такое глей?

А. Разновидность глинистой почвы

Б. Старинная деревянная посуда

В. Горная тропа

6. Что называют дзбаном?

А. Большая корзина

Б. Сосуд для жидкости

В. Деревянная ложка

7. Что означает слово "зничевья"?

А. Из-за сильного удивления

Б. Без особой причины, от скуки

В. Очень быстро

8. Что такое кептарь?

А. Традиционная безрукавная верхняя одежда, часто украшенная мехом

Б. Праздничный головной убор

В. Широкий тканый пояс

9. Что означает слово "мандры"?

А. Разговоры о прошлом

Б. Путешествия, странствия

В. Народные танцы

10. Какого человека можно назвать ошатным?

А. Который выглядит опрятно и нарядно

Б. Который постоянно спешит

В. Который мало разговаривает

11. Что такое плай?

А. Горная тропа в Карпатах

Б. Небольшой водопад

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В. Высокий горный хребет

12. Что означает слово "цамрина"?

А. Деревянная или каменная ограда колодца

Б. Сосуд для хранения зерна

В. Устройство для прядения нитей

Правильные ответы

Проверьте, сколько раз вам удалось угадать правильно.

1. А – синий полевой цветок, василек.

2. Б – несообразительный или неразумный человек.

3. А – сильный ветер со снегом, метель.

4. А – пучок соломы или сена.

5. А – разновидность глинистой почвы.

6. Б – кувшин или сосуд для жидкости.

7. Б – без особой причины, от скуки.

8. А – традиционная безрукавная верхняя одежда, часто отделанная мехом.

9. Б – путешествия, поездки.

10. А – тот, который выглядит опрятно и празднично.

11. А – горная тропа в Карпатах.

12. А – деревянная или каменная ограда колодца.

В украинском языке есть множество колоритных слов, которые передают особенности быта, традиций и культуры разных регионов. Часть из них до сих пор используется в повседневной речи, другие чаще встречаются в литературе или диалектах.