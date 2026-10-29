Чи впевнені ви, що знаєте українську: спробуйте зрозуміти 12 слів без підказок

До Тижня української писемності та мови 24 Канал зібрав 12 цікавих слів, які перевірять ваш словниковий запас. Спробуйте пояснити кожне з них без підказок і перевірте, чи зможете дати правильну відповідь на всі 12.

Adv

Тест на знання української мови

Не поспішайте шукати значення в словнику – спершу спробуйте відповісти самостійно. Обирайте варіант, який здається правильним, а наприкінці перевірте свої результати.

1. Що означає слово "блават"?

А. Синя польова квітка

Б. Давній музичний інструмент

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

В. Різновид хліба

2. Кого можуть назвати бовдуром?

А. Невисоку людину

Б. Нетямущу або нерозумну людину

В. Надто балакучу людину

3. Що таке віхола?

А. Сильний вітер зі снігом

Б. Осіння злива

В. Весняний туман

4. Що означає слово "віхоть"?

А. Пучок соломи або сіна

Б. Глиняний глечик

Реклама

В. Вовняна ковдра

5. Що таке глей?

А. Різновид глинистого ґрунту

Б. Старовинний дерев'яний посуд

В. Гірська стежка

6. Що називають дзбаном?

А. Великий кошик

Б. Глечик або посудину для рідини

В. Дерев'яну ложку

7. Що означає слово "знічев'я"?

А. Через сильне здивування

Б. Без особливої причини, від нудьги

В. Дуже швидко

8. Що таке кептар?

А. Традиційний безрукавний верхній одяг, часто оздоблений хутром

Б. Святковий головний убір

В. Широкий тканий пояс

9. Що означає слово "мандри"?

А. Розмови про минуле

Б. Подорожі, мандрівки

В. Народні танці

10. Яку людину можна назвати ошатною?

А. Ту, яка має охайний і святковий вигляд

Б. Ту, яка постійно поспішає

В. Ту, яка мало розмовляє

11. Що таке плай?

А. Гірська стежка в Карпатах

Реклама

Б. Невеликий водоспад

В. Високий гірський хребет

12. Що означає слово "цямрина"?

А. Дерев'яне або кам'яне обрамлення колодязя

Б. Посудина для зберігання зерна

В. Пристрій для прядіння ниток

Правильні відповіді

Перевірте, скільки разів вам вдалося вгадати правильно.

1. А – синя польова квітка, волошка.

2. Б – нетямуща або нерозумна людина.

3. А – сильний вітер зі снігом, хуртовина.

4. А – пучок соломи або сіна.

5. А – різновид глинистого ґрунту.

6. Б – глечик або посудина для рідини.

7. Б – без особливої причини, від нудьги.

8. А – традиційний безрукавний верхній одяг, часто оздоблений хутром.

9. Б – подорожі, мандрівки.

10. А – та, яка має охайний і святковий вигляд.

11. А – гірська стежка в Карпатах.

12. А – дерев'яне або кам'яне обрамлення колодязя.

Українська має безліч колоритних слів, які передають особливості побуту, традицій і культури різних регіонів. Частина з них і досі живе в повсякденному мовленні, інші частіше трапляються в літературі або діалектах.