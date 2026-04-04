Выпекают в печи и украшают тестом: какой на самом деле должна быть украинская традиционная пасха

Закарпатская пасха – это не просто праздничный десерт, а настоящий белый хлеб из лучшей муки, который веками пекли по древним рецептам. Особенность этой традиции – это огромные куличи-матки, украшенные косами, колосками и символическими узорами.

На Закарпатье пасха – это не просто сладкий десерт, как в других регионах Украины, а настоящий белый хлеб из лучшей муки. На платформе тредс m.kamilla_ рассказала, какой на самом деле настоящая традиционная закарпатская пасха. Сейчас часто ее меняют, добавляя глазури и посыпки, но мы хотим напомнить вам, какой она должна быть настоящей.

Как выглядит настоящая закарпатская пасха?

В древности белая мука была роскошью, поэтому для паски оставляли самую белую и мелкую – ее называли "петлевой". Особенность закарпатской пасхи – это ее декорирование. Перед выпеканием тесто украшали веночками, крестами, изображением солнца и луны.

Как выглядели куличи раньше / фото из книги Makovski, 1926 года

Пасху обязательно смазывали яйцом, чтобы готовое изделие сияло и блестело. Никаких цветных посыпок или глазури – только чистая красота традиционного хлеба. Раньше специальных форм не было: пекли в кастрюлях, мисках и других подручных сосудах. Самый большой кулич (паска-матка) всегда шел на освящение.

Она могла быть такой огромной, что даже приходилось разбивать печь, чтобы достать готовую выпечку. Состоятельные семьи готовили несколько куличей-маток, а меньшие – для гостей и крестников. Закарпатский кулич – это не только традиция, а настоящее искусство, которое сохраняет дух прошлых поколений и богатство культуры края.

Традиционная украинская паска / фейсбук Мирославы Пекарюк

Также сверху могли нанести и другие украшения из теста, которые придают ей особую красоту и значимость: каждая коса, колосок или цветок – это не просто декоративный элемент, а символ, отражающий силу нашей культуры и традиционных обрядов, рассказывает Мирослава Пекарюк в своей публикации в фейсбуке.

В этом году католическая Пасха будет праздноваться 5 апреля, а украинцы будут отмечать ее 12 апреля.

