На Закарпатті паска – це не просто солодкий десерт, як в інших регіонах України, а справжній білий хліб із найкращого борошна. На платформі тредс m.kamilla_ розповіла, якою насправді є справжня традиційна закарпатська паска. Зараз часто її змінюють, додаючи глазурі та посипки, але ми хочемо нагадати вам, якою вона має бути справжньою.

Як виглядає справжня закарпатська паска?

У давнину біле борошно було розкішшю, тож для паски залишали найбіліше та найдрібніше – його називали "петльованим". Особливість закарпатської паски – це її декорування. Перед випіканням тісто прикрашали віночками, хрестами, зображенням сонця та місяця.

Як виглядали паски раніше / фото з книги Makovski, 1926 року

Паску обов'язково змащували яйцем, щоб готовий виріб сяяв і блищав. Жодних кольорових посипок чи глазурі – лише чиста краса традиційного хліба. Раніше спеціальних форм не було: пекли у каструлях, мисках та інших підручних посудинах. Найбільша паска (паска-матка) завжди йшла на освячення.

Вона могла бути такою велетенською, що навіть доводилося розбивати піч, щоб дістати готову випічку. Заможні родини готували кілька пасок-маток, а менші – для гостей та похресників. Закарпатська паска – це не лише традиція, а справжнє мистецтво, яке зберігає дух минулих поколінь і багатство культури краю.

Традиційна українська паска / фейсбук Мирослави Пекарюк

Також зверху могли нанести й інші прикраси з тіста, які надають їй особливої краси та значущості: кожна коса, колосок чи квітка – це не просто декоративний елемент, а символ, що відображає силу нашої культури та традиційних обрядів, розповідає Мирослава Пекарюк у своїй публікації у фейсбуці.

Цього року католицький Великдень святкуватимуть 5 квітня, а українці відзначатимуть його 12 квітня.

