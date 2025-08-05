Одна ошибка могла уничтожить все: на какой безумный шаг пошли создатели "Властелина колец"
- Беспрецедентный подход к съемкам трилогии "Властелин колец" позволил сэкономить на производстве, сохранить актерский состав без пауз на годы и масштабные декорации.
- Часть актеров сделала одинаковые татуировки с эльфийской девяткой в память об этом периоде.
Во время съемок трилогии "Властелин колец" студия New Line Cinema приняла нетипичное для кино решение. Однако оно позволило существенно сэкономить ресурсы и сохранить актерский состав.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.
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Как проходили съемки трилогии "Властелина колец"?
Удивительно, но трилогию "Властелин колец" снимали одновременно в течение 15 месяцев, что стало беспрецедентным шагом. Студия New Line Cinema рискнула и вместо привычной практики снимать только первую часть и ждать успеха, она дала зеленый свет сразу на все три фильма.
Режиссер Питер Джексон физически не мог быть везде, поэтому съемки проходили одновременно семью командами на разных локациях.
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Актеры иногда не знали, к какой части относится сцена. Орландо Блум, например, утром мог сниматься в финале трилогии, а вечером – возвращаться к началу истории.
Такой подход позволил сэкономить на производстве, сохранить актерский состав без пауз на годы и масштабные декорации.
Съемочная команда больше года жила как одна большая семья. Многие называли этот опыт "приключением жизни". В память об этом периоде часть актеров даже сделала одинаковые татуировки с эльфийской девяткой.