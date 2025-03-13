Германия протестировала четырехдневку: эксперимент показал неожиданные результаты

В Германии 50 компаний протестировали модель четырехдневной рабочей недели с сохранением заработной платы. Результаты демонстрируют немало положительных эффектов для сотрудников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Как четырехдневка повлияла на сотрудников

Берлинская консалтинговая компания Intraprenör, которая инициировала пилотный проект сообщила, что после внедрения четырехдневной рабочей недели у сотрудников улучшилось моральное и физическое здоровье.

Кроме того, фирмы, которые приняли участие в эксперименте, не заметили снижения эффективности или производительности работников в условиях сокращения рабочего времени.

Научный руководитель проекта, сотрудница Мюнстерского университета Юлия Бакман отметила, что четырехдневная рабочая неделя положительно повлияла на уровень удовлетворенности жизнью участников эксперимента, главным образом благодаря увеличению свободного времени.

В Германии ряд компаний ввел четырехдневку / Фото Unsplash

Если до начала исследования 64% работников хотели больше времени проводить с семьей, то после завершения тестовой фазы этот показатель снизился до 50%.

Сокращение рабочего времени позволило участникам эксперимента больше двигаться и лучше высыпаться. В среднем они спали на 38 минут в неделю больше, чем представители контрольной группы. Кроме того, уровень жалоб на стресс и профессиональное выгорание существенно снизился, сообщили в Intraprenör.

Объемы прибыли и оборота компаний свидетельствуют о росте, но по сравнению с предыдущим годом он незначителен.

Однако тот факт, что эти показатели остались стабильными в условиях значительного сокращения рабочего времени, позволяет предположить, что по крайней мере был достигнут определенный рост производительности,

– отметили в берлинской фирме.

Там также отметили, что ощущение роста производительности заметили как работники, так и руководство.

Четырехдневная рабочая неделя положительно повлияла на сотрудников компаний / Фото Unsplash

Благодаря четырехдневной рабочей неделе компании отмечают повышение уровня удовлетворенности сотрудников, а также положительные изменения в процессе найма персонала, что особенно важно в условиях дефицита специалистов в Германии. В то же время авторы исследования отмечают, что прямых доказательств того, что такой формат работы уменьшает текучесть кадров, пока нет.

Как эксперимент оценили экономисты

Институт экономики и социальных наук из близкого к профсоюзам Фонда имени Ганса Бёклера положительно оценил результаты пилотного проекта. В фонде отметили, что четырехдневная рабочая неделя положительно влияет как на работников, так и на компании. Аналитики считают, что этот опыт может стать мотивацией для других предприятий ввести подобную практику.

В то же время Институт немецкой экономики в Кельне выразил противоположную позицию. Там назвали эксперимент "малосодержательным" и отметили, что участники исследования изначально поддерживали идею четырехдневной рабочей недели, что могло исказить результаты.

В Кельне резюмировали, что пока ни одно исследование не предоставило доказательств того, что сокращение рабочего времени "является разумным подходом с экономической точки зрения".

Напомним, что в Японии также ввели четырехдневную рабочую неделю, однако только в Токио. Это было сделано для того, чтобы повысить рождаемость в стране.