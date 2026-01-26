3 страны, которые поставляют кофе худшего качества: лучше его не покупать
- Бразилия является крупнейшим поставщиком кофе в мире, с низкой ценой из-за масштабного производства и дешевой рабочей силы.
- Во Вьетнаме в 2018 году произошел скандал с фальсифицированным кофе, изготовленным из промышленных отходов.
Страна происхождения влияет на качество кофе, поэтому стоит обращать внимание на упаковку перед тем, как купить зерна. Благодаря стране можно определить – стоит покупать кофе или нет.
Современная кофейная индустрия разделяет зерна на несколько основных сегментов: низкокачественный кофе, коммерческий, премиум и спешалти кофе, пишет NV Food. Эта классификация помогает потребителям лучше ориентироваться в выборе продукта и меняет представление о реальной ценности кофейных зерен.
Спешалти кофе – это самый высокий показатель вкуса, который включает результат кропотливой работы фермеров, обжарщиков и трейдеров. А вот на противоположном конце этого спектра – кофе низкого качества.
Какие есть признаки низкого качества кофе?
Сомнительное качество кофе можно определить даже визуально. Зерна низкого сорта имеют немало дефектов, которые влияют на вкус напитка. К распространенным проблемам входят:
Механические повреждения – треснувшие, поломанные или деформированные зерна, которые обжариваются неравномерно и дают нестабильный вкус.
Неравномерный или неестественный цвет – он свидетельствует о неправильном брожения, плесень или нарушение условий хранения.
Следы насекомых – зерна, повреждены кофейным жуком, теряют аромат и структурную целостность.
Плесень и гниение – следствие ошибок при сушке, что не только портит вкус, но и может быть опасным для здоровья.
Качественный кофе заметить легко / Фото Pexels
Какие страны поставляют кофе худшего качества?
Бразилия
Крупнейший поставщик кофе в мире с огромными площадями плантаций. Низкая цена продукции обусловлена масштабностью производства и использованием дешевой рабочей силы.
Вьетнам
Второй в мире производитель кофе, известный робустой. В 2018 году произошел громкий скандал с фальсифицированным кофе, который изготавливали из промышленных отходов и некачественных зерен.
Гондурас
Кофе в этой стране является ключевым экспортным товаром, который составляет 20% от общего объема экспорта страны. Низкие международные цены на кофе привели к уменьшению доходов фермеров. Гондурас известен как источник коммерческого кофе. Страна до сих пор остается основным источником дешевой арабики.
Немецкие эксперты проверили 21 популярную кофейную смесь, оценив их аромат, вкус и соотношение цены и качества, пишет Polski Obserwator DE. В результате только две марки получили звание безоговорочных лидеров. В результатах тестирования особенно отличились две торговые марки:
- Lavazza Espresso Italiano Cremoso получила итоговую оценку "хорошая" (1,8);
- Segafredo Intermezzo расположилась чуть ниже с результатом "хорошая" (1,9).
Оба кофе получили наилучшую возможную оценку в самой важной категории – внешний вид, аромат и вкус, став единственными участниками теста, кому удалось получить "1,0".
Приготовление кофе в турке требует соблюдения ряда нюансов, таких как выбор зерен, помол, температура воды и использование турки.
Эксперты советуют придерживаться "золотой пропорции" кофе, которая составляет соотношение от 1:15 до 1:20 молотого кофе к воде для сбалансированного вкуса.
