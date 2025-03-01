ABBA, Adele, Imagine Dragons и другие: как звучала бы "Подоляночка" в исполнении мировых звезд
В TikTok появилось видео в котором мужчина решил творчески переосмыслить народную песню "Подоляночка" и продемонстрировать, как она могла бы звучать в исполнении мировых звезд. Он имитирует стилистику таких исполнителей, как Imagine Dragons, Keane, Disturbed, ABBA и Adele.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @midgard_ua в TikTok.
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Как звучала "Подоляночка" в исполнении различных мировых артистов
В своем видео мужчина решил поэкспериментировать со звучанием народной песни "Подоляночка", выполнив ее в манере известных мировых артистов.
Автор выполняет "Подоляночку", имитируя вокальные приемы и стиль подачи каждого из артистов.
Мужчина исполнил "Подоляночку" в манере разных исполнителей: смотрите видео
Как менялось исполнение "Подоляночки":
- в версии Imagine Dragons песня звучит драйвово, с характерными для группы взрывными припевами и мощной ритмикой;
- в стиле Keane она превращается в мягкую фортепианную балладу с эмоциональным вокалом;
- версия Disturbed добавляет песне тяжелых гитар и мощного грубого вокала;
- ABBA делает ее легкой, танцевальной, с яркой мелодичной гармонией;
- а вариант в стиле Adele наполняет "Подоляночку" глубокими эмоциями и драматизмом.
Главная особенность видео – его автор самостоятельно выполнил все вариации, не используя искусственный интеллект. Он удачно передал манеру пения каждого из исполнителей.
Это также подметили и пользователи в комментариях, люди выражают свое восхищение, как органично мужчина смог передать исполнение мировых звезд.