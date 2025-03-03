Ученые открыли уникальный источник энергии, которого хватит на 60 тысяч лет

В мире ищут альтернативный источник энергии, который сможет обеспечивать ею человечество как можно дольше. Ученые время от времени делятся своими открытиями.

Ученые сделали революционное открытие, которое может навсегда изменить будущее мировой энергетики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что такое торий

Исследования показали, что запасы тория в Китае значительно больше, чем считалось ранее, и они могут обеспечить страну электроэнергией в течение десятков тысяч лет.

Торий – это природный радиоактивный металл, содержащийся в почве, горных породах и воде. Его энергетический потенциал в 200 раз выше уран, а реакторы, работающие на этом топливе, имеют несколько ключевых преимуществ:

Экономичность – ториевые реакторы дешевле в производстве и эксплуатации.

Безопасность – в отличие от традиционных ядерных реакторов, они не требуют водяного охлаждения, что уменьшает риск аварий.

Меньше отходов – реакторы на расплавленных солях тория (TMSR) производят гораздо меньше радиоактивных отходов, чем урановые.

Китай готовится к переходу на ториевую энергетику

В 2023 году Китай одобрил строительство первого в мире завода для производства электроэнергии на основе тория. Пилотный проект в пустыне Гоби должен генерировать 10 мегаватт электроэнергии и начнет работать к 2029 году.



Ученые исследуют ториевую энергетику / Фото Interesting Engineering

Кроме того, Китай разрабатывает контейнерные суда с ядерной тягой на основе тория, а также планирует использовать такие реакторы для лунных баз.

Какие вызовы стоят перед ториевой энергетикой

Несмотря на большие перспективы, существуют и трудности:

Сложный процесс добычи – извлечения тория из руд требует значительных затрат кислоты и энергии, что приводит к образованию значительного количества токсичных отходов.

Ограниченный опыт использования – в отличие от урановых реакторов, которые работают десятилетиями, технология ториевых реакторов еще находится на этапе развития.

Национальная безопасность – Китай не раскрывает точные запасы тория из-за стратегической важности этого ресурса.

Если Китай успешно разовьет ториевую энергетику, это может радикально изменить мировую энергетическую политику, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сделать ядерную энергию экологически чистой.