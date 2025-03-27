"Зцапала, злапала" снова популярна: но понимают ли зумеры о чем она

Через 19 лет после выпуска песня группы "Бумбокс" "Зцапала, злапала" снова стала популярной. В строках этой песни можно услышать популярный в то время сленг.

Проверить, знают ли зумеры сленг из этой песни решили проверить на "Радио Сковорода". Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал.

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О чем пел "Бумбокс"

Ведущие радио провели интересный эксперимент, попросив расшифровать строки песни в ее сверстников. Например фраза "играю в шутеры" – так проводили свое время подростки в нулевых, играя игры на компьютере. Хотя игру в "войнушки" во дворах тоже могли называть шутерами.

"Где ночью разменивают нам у.е." – здесь речь идет о полулегальном или вообще нелегальном обмене валют, они же условные единицы. Сокращение происходит из русского языка.

"Не кадилак приобрел, а рафик" поймут лишь те, кто помнит, как выглядел этот автомобиль. То же самое и со строками "а я дівіді не вмикаю" – DVD когда-то был почти в каждом доме и с его помощью можно было просматривать записи с дисков или кассет, фильмы и мультфильмы.

А вот "растет дозняк у новопассита" – это о в то время популярных успокоительных. Что-то вроде популярного сейчас "Гидазепама". То есть речь идет о том, что нужно успокоить волнение.

Как зуммеры расшифровывают строки песни "Бумбокса": смотрите видео

Интересно, что трек группы "Бумбокс" завирусился в сети TikTok в начале марта 2025 года. Особенно в сети приобрели популярность архивные кадры из украинского Донецка под эту песню.