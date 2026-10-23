Отбросил страхи ради мечты: как военный на протезе попробовал себя в роли пекаря

Военный Владимир, на один день превратившийся в кондитера-пекаря, присоединился к одной из них. Он рассказал 24 Каналу о своих кулинарных успехах, преодолении страхов и мечте открыть собственную кофейню.

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"Схватывал все на лету": как прошла стажировка

В пекарне "Французские каникулы" Владимир сразу взялся за непростые процессы – крутил круассаны и готовил заварной крем. По словам военного, эта работа позволила ему полностью "отключиться" от посторонних мыслей.

Когда работаешь, не думаешь о чем-то другом. Думаешь именно об этом процессе. И для себя это очень круто, хочется открывать для себя что-то новое– делится впечатлениями Владимир.

Шеф-пекарь заведения Ирина признается: результат работы военного ее просто поразил. Она ожидала, что придется исправлять ошибки, но стажер справился идеально.

"Некоторым процессам, например, как крутить круассаны, я учу людей неделями или даже месяцами. У них они получаются кривыми или рвутся. Заварной крем у моих стажеров получается с третьего раза. А здесь человек схватывал на лету! Я была искренне поражена", – восхищается шеф-пекарь.

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Ирина добавляет, что любые барьеры в трудоустройстве людей с ампутациями или другими особыми потребностями существуют только в нашей голове. Главное – это понимание. Например, если человеку трудно долго стоять на протезе, ему просто нужно время, чтобы присесть и отдохнуть.

Владимир попробовал себя в роли пекаря / Фото предоставлено предприятием

Адаптация через новую профессию

Представитель предприятия "Ортотоп" Георгий объясняет, что их компания более 20 лет занимается протезированием военных и гражданских лиц в рамках государственных программ. Однако со временем пришло понимание: одной только физической реабилитации недостаточно.

Мы решили знакомить ветеранов с новыми профессиями, чтобы они могли быстрее адаптироваться к жизни после травмы. Чтобы они попробовали и поняли: возможно, стоит открыть свой ветеранский бизнес – пекарню или кондитерскую– рассказывает Георгий.

Организаторы видят неподдельное воодушевление в глазах военных во время таких мастер-классов и планируют расширять проект, включая в него другие сферы, в том числе силовой спорт.

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Владимир – участник проекта, который помогает адаптироваться с помощью новой профессии / Фото предоставлено предприятием

От полного отчаяния до путешествий в горы

Путь Владимира к этому мастер-классу был сложным. Он получил ранение в апреле 2023 года. Как вспоминает его жена Марина, сначала мужу было очень тяжело: связи с родными не было, а чувство ненужности съедало изнутри.

"Ты был полноценным человеком, а в один момент становишься никому не нужным. Ты не знаешь, как дальше жить... Володя тогда говорил, что в этом нет смысла, живет просто изо дня в день", – вспоминает жена.

Все изменилось благодаря поддержке близких, а впоследствии – и любимой женщины. Сейчас пара ведет активный образ жизни: они часто путешествуют, ездят в горы. Настоящим спасением для мужчины стал автомобиль с автоматической коробкой передач.

Машина – это мои ноги. Далеко на протезе не уйдешь: пять километров максимум, а дальше ноги синеют и хочется сесть. Сначала было страшно, смогу ли управлять другой ногой, но постепенно привык, потому что это было необходимо– объясняет Владимир.

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Бюрократия и взгляды прохожих

Несмотря на жажду жизни, семья сталкивается со многими препятствиями. Жена военного отмечает, что государство часто не помогает, а затрудняет процессы, заставляя ветеранов "выгрызать" свои права, выплаты или разрешения на жилье.

Еще один вызов – реакция общества. Женщина просит украинцев не отворачивать взгляд и не шептаться, когда они видят человека на протезе, а просто подойти, поздороваться или поблагодарить за защиту. Сам же Владимир относится к этому философски.

Не каждый человек воспримет это нормально. Для некоторых увидеть человека с ампутацией – это что-то необычное. Я людей не осуждаю и не обижаюсь на них. Главное, чтобы не было каких-то плохих мыслей– размышляет ветеран.

Мечта о кафе

Этот проект стал для Владимира не просто развлечением, а настоящим толчком. Он признается, что раньше стеснялся и отказывался от подобных авантюр, но теперь понял: чтобы найти себя, нужно пробовать новое.

Сейчас ветеран мечтает о собственном деле – небольшой уютной кофейне в своем городе на Львовщине.

"Хочется открыть что-то свое. Возможно, концепт с круассанами. Сегодняшний мастер-класс показал, что это действительно классно", – с улыбкой подытоживает Владимир.