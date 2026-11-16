На Аллее славы есть звезда, которую нельзя топтать: ради кого Голливуд сделал исключение

Это решение было связано не с популярностью спортсмена или его статусом, а с религиозными убеждениями. Али согласился получить звезду только при условии, что прохожие не смогут наступать на нее, пишет 24 Канал

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Почему звезду Мухаммеда Али разместили на стене

В 2002 году Мухаммеда Али отметили звездой на Голливудской аллее славы. Однако спортсмен не хотел, чтобы его имя оказалось под ногами людей.

Причина заключалась в его имени. После принятия ислама боксер сменил имя Кассиус Клей на Мухаммед Али. Он объяснял, что носит имя пророка Мухаммеда, поэтому не может позволить людям топтать его.

Али заявлял, что не хочет, чтобы люди оскверняли его имя, проходя по нему. Организаторы согласились на особое условие, поэтому звезду закрепили вертикально на стене возле театра Dolby Theatre на Голливудском бульваре.

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Почему боксер получил звезду на Аллее славы

Мухаммед Али стал одним из немногих спортсменов, удостоенных звезды на Голливудской аллее славы. Его звезда была включена в категорию "Живые выступления" (Live Performance), ведь организаторы учли не только спортивные достижения боксера, но и его вклад в индустрию развлечений.

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Али записывал музыкальные и разговорные альбомы, выступал на Бродвее, появлялся на телевидении и стал героем документальных фильмов. Именно поэтому организаторы решили, что он заслуживает такой награды.

Звезду торжественно открыли 11 января 2002 года. С тех пор она остается единственной на Аллее славы, которую установили не на тротуаре, а на стене.