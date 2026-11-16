На Алеї слави є зірка, яку не можна топтати: заради кого Голлівуд зробив виняток

Це рішення було пов'язане не з популярністю спортсмена чи його статусом, а з релігійними переконаннями. Алі погодився отримати зірку лише за умови, що перехожі не зможуть наступати на неї, пише 24 Канал

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Чому зірку Мухамеда Алі розмістили на стіні

У 2002 році Мухамеда Алі відзначили зіркою на Голлівудській алеї слави. Однак спортсмен не хотів, щоб його ім'я опинилося під ногами людей.

Причина полягала в його імені. Після прийняття ісламу боксер змінив ім'я Кассіус Клей на Мухамед Алі. Він пояснював, що носить ім'я пророка Мухамеда, тому не може дозволити людям топтати його.

Алі заявляв, що не хоче, аби люди зневажали його ім'я, проходячи по ньому. Організатори погодилися на особливу умову, тож зірку закріпили вертикально на стіні біля театру Dolby Theatre на Голлівудському бульварі.

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Чому боксер отримав зірку на Алеї слави

Мухамед Алі став одним із небагатьох спортсменів, яких відзначили на Голлівудській алеї слави. Його зірку внесли до категорії "Живі виступи" (Live Performance), адже організатори врахували не лише спортивні досягнення боксера, а й його внесок у розважальну індустрію.

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Алі записував музичні та розмовні альбоми, виступав на Бродвеї, з'являвся на телебаченні та став героєм документальних фільмів. Саме тому організатори вирішили, що він заслуговує на таку відзнаку.

Зірку урочисто відкрили 11 січня 2002 року. Відтоді вона залишається єдиною на Алеї слави, яку встановили не на тротуарі, а на стіні.