Українка знайшла геніальне застосування сервізу "Рибки": більше припадати пилом не буде

Майже в кожному українському серванті колись був легендарний синьо-білий набір "Рибки". Зазвичай вони роками припадали пилом, але сьогодні цей сервіз може отримати друге дихання.

Те, у який незвичний спосіб можна використовувати сервіз "Рибки", показала Катерина Гончарук на своїй сторінці в Instagram.

Як можна використовувати сервіз "Рибки"?

Дівчина поділилася креативним способом використання старовинного набору. Вона показала, як маленькі "рибки" ідеально підходять для приготування кави.

Як українка використовує сервіз "Рибки": дивіться відео

Замість класичних склянок для еспресо, дівчина підставила керамічних "рибок" з набору прямо під холдер кавомашини.

Тільки українці зрозуміють,

– підписала авторка відео.

До слова, завдяки своїй унікальній формі з витягнутим та відкритим ротиком, ці порцелянові фігурки виглядають неймовірно кумедно. Створюється повна ілюзія, що "рибки" справді п'ють каву.

Цікаво, що раніше цей сервіз міг роками припадати пилом, адже вважався "святковим декором", який шкода використовувати.

Як з'явився сервіз "Рибки"?

Як повідомляє OBOZ.UA, художник Барамідзе Абесалом Давидович, який мешкав у Ризі, вперше презентував цей сервіз у 1950 році.

До наших днів він не дійшов, однак збереглися відомості, що виріб існував у двох варіантах: білому та золотому.

Сервіз "Рибки" / Скриншот

Уже в 1956 році сервіз здобув світове визнання на численних виставках кераміки. У 1960 році його виготовляли на підприємствах у Ризі та Тбілісі, а ще через рік масове виробництво налагодили на Полонському порцеляновому заводі в Хмельницькій області та на Городницькому порцеляновому заводі на Житомирщині.

Саме тоді сервіз отримав офіційну назву "Сімейство коропів" і випускався у біло-червоних та біло-синіх кольорах. Його виробництво тривало ще близько 30 років.

