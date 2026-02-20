"Опель", квашена капуста і спорт: 10 несподіваних фактів про Степана Бандеру

Про Степана Бандеру написано тисячі сторінок, але зазвичай у них йдеться про політику, боротьбу і конфлікти. Натомість рідко згадується за його образом невисокий чоловік, який любив грати на гітарі й годинами сидіти над шахівницею.

Яким саме був Степан Бандера – не як символ епохи, а як звичайний чоловік свого часу, йдеться на сайті "Фотографій Старого Львова".

Які є цікаві факти про Степана Бандеру?

Пластивий іспит склав з третьої спроби

Вступ Степана Бандери до "Пласту" не був легким. Через ревматизм та загальну фізичну слабкість юного хлопця двічі не приймали до організації. Лише у 1922 році він став членом 5-го куреня імені Ярослава Осмомисла у Стрию.

Спорт став ліками

Для зміцнення здоров’я Степан змушував себе жити в русі. Біг, плавання, лижі, теніс – все це для нього стало не захопленням, а потребою. З огляду на зріст 159 сантиметрів він навіть проявляв інтерес до баскетболу. Він навіть опанував джиу-джитсу.



Степан Бандера в юності / Фото з сайту "Фотографії Старого Львова"

Речові докази у Стрию

У Меморіальному музеї-садибі родини Бандерів у Стрию досі зберігаються його шахова дошка й тенісна ракетка. Шахи були його особливою пристрастю, тож він міг годинами над ними сидіти.

Обмеження алкоголю і куріння

Бандера не курив і не вживав алкоголю. Це було його принципове рішення. У середовищі, де застілля були частиною комунікації, така позиція вирізнялася. Для нього це була не демонстрація, а спосіб тримати себе в тонусі в умовах постійного напруження.

Улюблений продукт – квашена капуста

Улюбленою стравою Степана Бандери називають квашену капусту. Навіть у період життя за кордоном він віддавав перевагу простим українським стравам, які готувала дружина Ярослава.

Мюнхенський "Попель"

З 1954 року Бандера мешкав у Мюнхені під ім’ям Штефан Попель. Цей псевдонім був обраний не випадково. Таким було прізвище знайомого, який допомагав йому легалізуватися у повоєнній Німеччині.

Пристрасть до "Опеля"

Особливу любов він дав до свого автомобіля – Opel Kapitän. Машину Степан Бандера любив за відчуття руху й свободи. Він сам лагодив авто, розбирав двигун і навіть не довіряв ремонт сервісам. У Львівській політехніці він отримав технічні знання, тому працювати руками любив.



Автомобіль Бандери / Фото з сайту "Фотографії Старого Львова"

Вболівальник "Мюнхен-1860"

У Мюнхені його можна було побачити на матчах клубу "Мюнхен-1860". Футбол давав йому можливість змішатися з вболівальниками та на кілька годин побути глядачем, а не політичною фігурою.

Гітара та баритон

Степан Бандера мав гарний слух і вмів грати на гітарі й мандоліні. Під час застіль у родинному колі він любив співати.

Де народився Бандера?

Степан Бандера насправді не зі Львова – він народився на сучасній Івано-Франківщині, пише info-ua.net . Саме львівський Стрий став для нього містом юності. Головний бандерівський об'єкт, – звісно, вже згаданий Меморіальний музей-садиба родини Бандер на вулиці Львівській, 20. Він розташований у будинку діда Степана, Михайла Бандери.

