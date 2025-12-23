Що категорично не можна ставити на стіл на Різдво: про ці правила знають не всі

Різдво Христове – це не просто сімейне застілля, а свято з глибоким духовним змістом. Саме тому різдвяний стіл здавна мав чіткі правила: що можна ставити, а що – категорично ні. Порушення цих традицій наші предки вважали поганою прикметою.

24 Канал з посиланням на Ecerkva розповідає, що категорично не можна ставити на стіл на Різдво та чому ці правила були важливими для наших предків. Залишайтесь разом з нами, щоб дізнатися, які продукти вважалися недоречними у Святий вечір і що насправді мало бути на різдвяному столі.

Що не можна ставити на стіл на Різдво?

Святкову вечерю напередодні Різдва – Святий вечір – традиційно готували пісною. Саме тому на столі не повинно бути продуктів тваринного походження.

Передусім ідеться про:

м’ясо та ковбаси – вони порушують піст;

молочні продукти та яйця – заборонені до завершення посту;

алкоголь – вважався недоречним у вечір духовного очищення;

надмірно розкішні страви – святвечір не мав перетворюватися на гучне гуляння.

Різдвяний стіл мав бути стриманим, адже головним у цей вечір вважали молитву, родинну єдність і вдячність, а не кількість чи вартість страв.

Традиційний пісний різдвяний стіл / Фото Фокус

Які страви мають бути на різдвяному столі?

За українською традицією, на столі у Святий вечір має бути 12 пісних страв – за кількістю апостолів або місяців року, пише ТСН.

Класичний перелік:

Кутя – головна страва з пшениці, маку й меду, символ життя та пам’яті роду Узвар – напій із сушених фруктів, що означає достаток і здоров’я Пісний борщ – без м’яса, часто з грибами або квасолею Вареники – з картоплею, капустою чи маком, символ гостинності Голубці пісні – з рисом і овочами, уособлення родинного тепла Риба – символ християнської віри та духовної чистоти Квасоля або горох – знак сили та витривалості Тушкована капуста – проста, але поживна пісна страва Грибна юшка – асоціюється з добробутом Пампушки пісні – символ радості та достатку Пісні млинці – уособлення сонця та оновлення Каша або картопля – завершення святкового столу як знак ситості

12 страв на Святвечір / Shutterstock

Не 25 грудня і не 7 січня – яка є третя дата Різдва

У християнському світі Різдво святкують не лише 25 грудня або 7 січня.

Як ми писали раніше, існує ще третя дата Різдва – 6 січня, яку дотримується Вірменська апостольська церква.

У цій традиції Різдво поєднують із Богоявленням, адже саме таке святкування було характерним для перших століть християнства. Лише згодом Різдво і Хрещення Господнє розділили на окремі свята.

Таким чином, у світі співіснують три дати Різдва, що відображає різні календарні та богословські традиції, але не змінює суті самого свята – народження Христа.