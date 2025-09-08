Від грецької міфології до історії про кота: найочікуваніші книжкові новинки вересня
Вересень - час для читання нових книг, серед яких виділяються "Аталанта" Дженніфер Сейнт, "Пітон та інші хлопці" Павла Шикіна, "Атлас хмар" Девіда Мітчелла, "Збирачі ягід" Аманди Пітерс та "Щоденник мандрівного кота" Хіро Арікави.
Вересень – той час, коли хочеться сповільнитись, загорнутись у плед і зануритися в добру книжку. Є ціла добірка яскравих осінніх новинок Тут і сучасна міфологія, і магія юності, і міжкультурні подорожі, і драма родинної втрати. Ці історії розповідають про силу памʼяті, складність вибору, глибину стосунків і те, як книжки можуть змінити життя.
Зокрема, у Якабу розповіли про найочікуваніші книжки вересня. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт книгарні.
Що почитати у вересні?
"Аталанта" Дженніфер Сейнт
Захоплива переосмислена міфологія від авторки "Електри". Аталанта – дівчинка, яку покинули в лісі, бо вона народилася не хлопчиком. Але її рятує богиня Артеміда. Так починається історія про дівчину-войовницю, що кидає виклик суспільству, яке не лишає місця для жінок-героїнь. Попри страхи, вона приєднується до аргонавтів і вирушає у пригоду, яка змінить і її саму, і весь світ довкола.
"Аталанта" Дженніфер Сейнт / Фото з сайту видавництва
"Пітон та інші хлопці" Павло Шикін
Роман і добірка оповідань, у яких стикаються молодість, революція і психоделічний досвід. Тут – історія про хлопця, який дорослішає в буремні часи, шукає себе, помиляється, протестує, мріє. А також – яскрава мала проза, що досліджує, як звичайні люди опиняються у незвичайних обставинах. Це книга про юність, яка залишає слід.
"Пітон та інші хлопці" Павло Шикін / Фото з сайту видавництва
"Атлас хмар" Девід Мітчелл
Світовий бестселер, що вже став сучасною класикою. Шість сюжетних ліній у шести епохах – від XIX століття до постапокаліптичного майбутнього – обʼєднує ідея: душі подорожують крізь час. Історії нотаріуса, композитора, журналістки, видавця, штучно виведеної дівчини та остров'янина формують грандіозну мозаїку про звʼязок людей крізь віки. Це роман, що стирає жанрові й часові межі.
"Атлас хмар" Девід Мітчелл / Фото з сайту видавництва
"Збирачі ягід" Аманда Пітерс
Зворушлива родинна сага про втрату, пошуки і надію. Шестирічна дівчинка зникає на чорничному полі – і це змінює життя двох сімей. Один хлопчик довго не пробачає собі того дня, а дівчина з передмістя почувається чужою у власній родині. Минуть роки, перш ніж правда розкриється. Це історія про те, як ми шукаємо себе і одне одного навіть через десятиліття.
"Збирачі ягід" Аманда Пітерс / Фото з сайту видавництва
"Щоденник мандрівного кота" Хіро Арікава
Найніжніша книжка осені. Разом із котом Наною та його господарем Сатору ми вирушаємо в подорож Японією, щоб дізнатися: чому люди розлучаються, як вони памʼятають і що залишають після себе. У цій історії є гумор, сум, краса моменту й багато тепла – ідеальне читання, якщо хочеться щось добре й зворушливе.
"Щоденник мандрівного кота" Хіро Арікава / Фото з сайту видавництва
