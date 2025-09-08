Вересень – той час, коли хочеться сповільнитись, загорнутись у плед і зануритися в добру книжку. Є ціла добірка яскравих осінніх новинок Тут і сучасна міфологія, і магія юності, і міжкультурні подорожі, і драма родинної втрати. Ці історії розповідають про силу памʼяті, складність вибору, глибину стосунків і те, як книжки можуть змінити життя.

Що почитати у вересні?

"Аталанта" Дженніфер Сейнт

Захоплива переосмислена міфологія від авторки "Електри". Аталанта – дівчинка, яку покинули в лісі, бо вона народилася не хлопчиком. Але її рятує богиня Артеміда. Так починається історія про дівчину-войовницю, що кидає виклик суспільству, яке не лишає місця для жінок-героїнь. Попри страхи, вона приєднується до аргонавтів і вирушає у пригоду, яка змінить і її саму, і весь світ довкола.



"Аталанта" Дженніфер Сейнт / Фото з сайту видавництва

"Пітон та інші хлопці" Павло Шикін

Роман і добірка оповідань, у яких стикаються молодість, революція і психоделічний досвід. Тут – історія про хлопця, який дорослішає в буремні часи, шукає себе, помиляється, протестує, мріє. А також – яскрава мала проза, що досліджує, як звичайні люди опиняються у незвичайних обставинах. Це книга про юність, яка залишає слід.



"Пітон та інші хлопці" Павло Шикін / Фото з сайту видавництва

"Атлас хмар" Девід Мітчелл

Світовий бестселер, що вже став сучасною класикою. Шість сюжетних ліній у шести епохах – від XIX століття до постапокаліптичного майбутнього – обʼєднує ідея: душі подорожують крізь час. Історії нотаріуса, композитора, журналістки, видавця, штучно виведеної дівчини та остров'янина формують грандіозну мозаїку про звʼязок людей крізь віки. Це роман, що стирає жанрові й часові межі.



"Атлас хмар" Девід Мітчелл / Фото з сайту видавництва

"Збирачі ягід" Аманда Пітерс

Зворушлива родинна сага про втрату, пошуки і надію. Шестирічна дівчинка зникає на чорничному полі – і це змінює життя двох сімей. Один хлопчик довго не пробачає собі того дня, а дівчина з передмістя почувається чужою у власній родині. Минуть роки, перш ніж правда розкриється. Це історія про те, як ми шукаємо себе і одне одного навіть через десятиліття.



"Збирачі ягід" Аманда Пітерс / Фото з сайту видавництва

"Щоденник мандрівного кота" Хіро Арікава

Найніжніша книжка осені. Разом із котом Наною та його господарем Сатору ми вирушаємо в подорож Японією, щоб дізнатися: чому люди розлучаються, як вони памʼятають і що залишають після себе. У цій історії є гумор, сум, краса моменту й багато тепла – ідеальне читання, якщо хочеться щось добре й зворушливе.



"Щоденник мандрівного кота" Хіро Арікава / Фото з сайту видавництва

Що ще почитати?

