Не груша і не зелень: що таке бергамот і чому він асоціюється з чаєм

Більшість з нас не зовсім знають, що таке бергамот, але точно асоціюють його з чаєм. Запах бергамотового напою складно відрізнити. Він закохав у себе багатьох неймовірним ароматом, але мало хто навіть знає, як він виглядає.

Бергамот має розмір апельсина, а при дозріванні вирізняється зеленувато-жовтим кольором, пише 24 Канал з посиланням на Bergamot Australia.

Що таке бергамот?

Шкірка бергамоту – тонка й горбиста, а всередині знаходиться кисла м'якуш. Він є плодом рослини цитрусових, гібридом лимона й помаранча (гіркого апельсина). Бергамот має настільки яскравий аромат цитрусових, квіткових та пряних нот, що без нього не обходяться у парфумерії.

Саме бергамот є ключовим інгредієнтом у створенні чаю "Ерл Гре", надаючи напою помітно вираженого цитрусового смаку. Цедру й сік бергамоту додають до різних маринадів та соусів, а також десертів.

Чим корисний бергамот?

Ефірну олію бергамоту використовують в ароматерапії. Вона має заспокійливі властивості й покращує настрій. Окрім того, плід має високий вміст вітамінів С. Серед усіх 42 видів цитрусових саме бергамот має найвищий відсоток вітаміну С.



Шкірку бергамота високо цінують / Фото Getty Images

Бергамот культивують 400 років заради знаменитого "зеленого золота" – дорогоцінної шкірки, яка використовується для ароматичної ефірної олії. Досі плід має попит як важливий елемент для найдорожчих парфумів у світі.

За останні кілька десятиліть фрукт став важливим завдяки своїм корисним властивостям для здоров’я й гарного самопочуття, тому вважається дуже цінним.

Як з’явився бергамот?

Походження бергамоту оповите різними міфами, пише Paper & Tea. Плід родом з Азії, але потрапив до Європи або через середньовічні хрестові походи, або із самим Христофором Колумбом.

Його поява є загадкою для дослідників. Він міг бути навмисно виведеним чи випадково знайденим. Цим плодом захоплювалися ще в стародавньому Китаї, Індії та Греції. Вважалося, що плід має цілющі властивості, тому його використовували в бальзамах та для різних церемоніальних цілей.

Лагідно бергамот називають "принцесою цитрусових". Він вирощується лише на вузькій, 70-кілометровій прибережній смузі на півдні Італії у регіоні Калібрія, яка має найкращі кліматичні умови.

Щоб смак чаю став ще довершенішим, видання Business Insider радить додавати кілька листочків м'яти, зірване листя базиліку чи кілька шматочків ягід. У зимову пору вони можуть бути сублімованими, тож у гарячому напої розкриють свій смак.

