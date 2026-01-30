Знайоме майже кожному з дитинства: несподівана історія слова, якому вже понад 500 років
- В українській мові є слово, яке походить з кримськотатарської säpät та турецької sepet, та має значення плетених виробів, таких як вулики, кошики, або приміщення для зберігання кукурудзи.
- В різних регіонах України воно має різні значення: вулики на Бойківщині, кошики в Запорізькій, Чернігівській, Донецькій та Київській областях, а також дерев'яні ящики для рибалок на Запоріжжі.
В українській мові існує давнє слово, яке чув мало не кожен, але мало хто знає його значення і походження. Воно походить з тюркських мов й закріпилося в діалектах одразу з кількома значеннями.
Про історію слова сапетка, або ж сапет, розповідає "Телеграф".
Дивіться також Чому Колобка "з'їдає" Лисиця: відомий історик розкрив приховане значення казки
Що відомо про походження слова "сапетка"?
Сапетка, або сапет, – діалектне слово, поширене в різних регіонах України – від Запоріжжя й Донеччини до Київщини та Бойківщини (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області).
Слово сапетка походить із кримськотатарської säpät та турецької sepet. У тюркських мовах цим словом позначають плетені вироби. В Україні ж воно отримало одразу кілька значень: плетений вулик, кошик, а також спеціальне приміщення для зберігання кукурудзяних початків.
Ймовірно, це слово потрапило на територію сучасної України в період турецьких та кримськотатарських набігів у 15 – 16 століттях.
Що означає сапетка в різних регіонах України?
На Бойківщині сапеткою називали вулик. Такі конструкції з очерету, соломи або сплетені з вербової лози широко використовувалися до 1930-х років. Згодом їх витіснили рамочні вулики, які дозволяли збирати мед без знищення бджіл.
Плетений вулик / Фото Wikipedia
Використання слова сапетка на означення кошика зафіксоване в говірках Запорізької області, на Чернігівщині, Донеччині та Київщині. Водночас це слово вживалося не повсюдно і часто може означати певну форму.
У Запорізькій, Чернігівській і Донецькій областях сапет – це плетена корзина з ручками з боків.
Плетений кошик / Фото Unsplash
Натомість у Київській області, зокрема в селі Трипілля, сапетом називають не просто кошик, а виріб з особливою схемою плетіння лози. У сусідніх селах така назва не збереглася. У самому ж Трипіллі навіть проводили фестиваль бардівської пісні, названий на честь цього кошика.
На Запоріжжі слово сапет уживали також для позначення дерев'яного ящика, який рибалки брали з собою. Такий предмет можна побачити на фото з колекції Національного заповідника "Хортиця".
Дерев'яний ящик у рибалок / Фото Марка Залізняка
Що стосується сапетки як приміщення для зберігання кукурудзи, то спочатку такі споруди також бути плетеними. Уже в радянський період їх почали виготовляти з тонких дощок.
Яке слово стало найпопулярнішим у 2025 році в Україні?
Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної мови "Мислово" назвав слово 2025 року в Україні. Ним стало "переговори".
Найбільшу увагу суспільства це слово привернуло в середині травня, коли відбулися перші з 2022 року прямі перемовини між українською та російською делегаціями.
У словнику також наголошують, що поряд із словом "переговори" вживається питомо українське "перемовини", проте перше слово набагато частіше зустрічається в мовленні.
Що означає слово "стужа"?
Останніми тижнями українці дедалі частіше вживають слово "стужа" у розмовах про сильний холод на вулиці. Водночас у частини людей виникають сумніви, чи є це слово в українській мові.
Однак словники підтверджують, що "стужа" – іменник жіночого роду, що означає сильний мороз. Це питомо українське слово, яке активно використовували в народній мові та художній літературі.
Сьогодні "стужа" може слугувати синонімом до слів "мороз", "холод", або "зимова люта пора". А для м'якшого опису холодної погоди можна також вжити слова "дюдя" чи "зюзя".