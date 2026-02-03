Кава з маслом – новий тренд: цікавий смак з неочевидним мінусом
- Кава з маслом, популярна серед прихильників кето-дієти, походить з Тибету і забезпечує енергію на кілька годин завдяки повільному засвоєнню жирів.
- Напій має високу калорійність (200 – 300 ккал) і підходить для тих, хто хоче зменшити кількість перекусів, але не є дієтичним варіантом.
Стрічки соцмереж все частіше рясніють назвою Bulletproof coffee "куленепробивна кава". До напою додають шматочок вершкового масла. Зараз така кава набирає популярності серед прихильників здорового способу життя та кето-дієти.
На перший погляд, це може звучати дивно, але насправді така кава доволі корисна, пише Coffee Town.
Читайте також Не Китай і не Британія: яка неочевидна країна є лідером за споживанням чаю
Що треба знати про каву з молоком?
Кава з маслом пішла з Тибету. Історія сягає корінням до чаю, який місцеві жителі п’ють з топленим маслом з молока яків. У 2004 році там оминився мандрівник, американський підприємець та біохакер Дейв Еспрі, який спробував цікавий смак чаю.
Саме цим напоєм він надихнувся на створення власного продукту, але вже на основі кави. Для приготування потрібна свіжозварена чорна кава, вершкове масло чи кокосова олія. Потрібно взяти ложку несолоного вершкового масла чи ложку кокосової олії. Усі інгредієнти змішують в блендері для отримання густої, кремової кави з горіховим присмаком.
Чим корисна така кава?
Жири після вживання такою напою засвоюються повільніше, ніж вуглеводи, тому кава з маслом дає енергію на кілька годин. Напій також зменшує апетит, що є особливо корисних для тих, хто хоче скоротити кількість перекусів.
Кава з маслом – це відмінне джерело антиоксидантів. Напій може швидко розігнати метаболізм і наситити організм на кілька годин. Вважається, що кава з топленим маслом – нове слово в здоровому харчуванні. Регулярно вживаючи такий напій, можна регулювати рівень холестерину, високий тиск і навіть схуднути,
– написала у своєму інстаграм-дописі нутриціологиня Альона Литвиненко.
Окрім того, кава з молоком є гарним варіантом для тих, хто не любить чи не встигає поснідати вранці. Однак, у такому напої є суттєвий мінус. Це зовсім не дієтичний напій, бо кава з маслом має високу калорійність (приблизно 200 – 300 кілокалорій).
Фахівці більше схильні до того, що напій підійде тим, хто практикує кето-дієту чи тим, хто шукає нові гастрономічні враження.
Як збити молоко до кави?
Щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.
Що ще варто прочитати?
Німецькі експерти протестували 21 вид кави, з яких лише два бренди стали лідерами з оцінками "хороша".
Використовуючи кілька простих трюків можна покращити смак домашньої кави. Більшість інгредієнтів, які здатні покращити смак кави, присутні майже у кожного на кухні.
Часті питання
Чому кава з маслом вважається корисною?
Кава з маслом дає енергію на кілька годин завдяки повільному засвоєнню жирів. Вона також зменшує апетит, що корисно для тих, хто хоче скоротити кількість перекусів. Напій є відмінним джерелом антиоксидантів і може регулювати рівень холестерину, високий тиск та навіть сприяти схудненню.
Як приготувати каву з маслом?
Для приготування кави з маслом потрібна свіжозварена чорна кава, несолоне вершкове масло або кокосова олія. Потрібно взяти ложку обраного жиру та змішати з кавою в блендері для отримання густої, кремової консистенції з горіховим присмаком.
Які недоліки має кава з маслом?
Головним недоліком кави з маслом є її висока калорійність — від 200 до 300 кілокалорій. Це робить напій недієтичним, тому його не рекомендують тим, хто прагне знизити калорійність свого раціону.