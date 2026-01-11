5 незвичних страв української кухні XIX століття: що колись їли селяни
- У XIX столітті селяни вживали прості страви, такі як кваша, лемішка, кисла ячмінна каша, тетеря та соломаха.
- Ці страви мали специфічні смаки, часто були кисло-солодкими або слизькими, і готувалися з доступних інгредієнтів, таких як борошно, окріп, солод та квас.
Теперішня українська кухня здатна вразити будь-кого своїми смаками та подачею. У XIX столітті пани їли заморські наїдки з вишуканими стравами, а прості селяни найчастіше вживали просту та одноманітну їжу.
Раціон селян складали густі каші, спечений хліб чи варені овочі, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". Страви не дивували смаками, але добре насичували й давали сили для праці. Зараз ця їжа для нас може здаватися досить незвичною.
Читайте також 3 геніальні способи приготувати чай взимку: такого ви ще не пробували
Що колись їли українці?
Кваша – кислий мус
Українська страва кваша вже майже зникла з побуту. Основою було житнє чи гречане борошно з додаванням солоду. У суміш заливали окріп, залишали в теплі, а тоді доварювали до густої маси. У результаті виходила страва з різким кисло-солодким смаком та слизькою консистенцією. Селяни їли її холодною з додаванням різних ягід.
Лемішка
Страву готували з підсмаженого гречаного борошна, яке заварювали окропом до густого стану. Зварена лемішка була такою густою, що в ній могла стояти ложка. Для кращого смаку страву приправляли шкварками.
Страва лемішка / Фото з Вікіпедії
Кисла ячмінна каша
У піст селяни їли кислу ячмінну кашу. Зварену крупу пересипали солодом, заливали хлібним квасом та залишали бродити в теплі. У результаті виходила холодна й кислувата каша з кислим смаком. Поєднання зерна та квасу створювало різкий смак для любителів квашених продуктів.
Тетеря – козацька страва
Цю страву дуже любили козаки. Це була рідка каша з житнього борошна, зварена на воді чи на рибному відварі. Часто до цієї страви додавали пшоно. Тетеря нагадувала сірувату бовтанку, а без засмажки й шкварок була просто клейкою й без смаку.
Соломаха – рідке тісто
У побуті ця страва була дуже простою. Житнє борошно розводити водою до рідкої консистенції й проварювали. Тоді приправляли олією, часником чи смальцем. Соломаха без заправки мала борошнистий та сирий присмак.
Як роблять качану кашу?
Качана каша – це традиційна українська страва, для приготування якої потрібно пшоно, яйця та борошно, йдеться у блозі fermerka.ua Процес приготування досить тривалий. Для того, аби зробити качану кашу потрібні борошно та яйця. Страва добре поєднується з грибами, м'ясом чи сиром.
Що це цікавого варто прочитати?
Цитрусові, такі як апельсин і мандарин, можуть бути використані як природний посуд для заварювання чаю, додаючи напою цитрусовий аромат.
Британська блогерка Еллі Баліка, яка живе в Україні, здивувалася, що страва, яка в Англії є делікатесом, в Україні сприймається як звичайне м'ясо.
Часті питання
Які основні інгредієнти використовувалися для приготування кваші?
Основою для приготування кваші було житнє чи гречане борошно з додаванням солоду. Суміш заливали окропом і залишали в теплі, а потім доварювали до густої маси.
Як готували традиційну українську страву тетерю?
Тетеря — це рідка каша з житнього борошна, зварена на воді чи на рибному відварі. Часто до неї додавали пшоно. Без засмажки й шкварок страва була клейкою й без смаку.
Що таке качана каша та з чим її поєднують?
Качана каша — це традиційна українська страва, для приготування якої використовують пшоно, яйця та борошно. Вона добре поєднується з грибами, м'ясом чи сиром.