У "Сімпсонах" лише один герой має 5 пальців: для кого було зроблено вийняток і чому

У "Сімпсонах" є деталь, яку помічають лише найуважніші глядачі. Поки всі персонажі мають по чотири пальці, один герой порушує це правило.

Про те, для якого персонажа було зроблено вийняток, пише SlashFilm.

Хто у "Сімпсонах" має п'ять пальців?

Багато героїв анімації, від Міккі Мауса до Гомера Сімпсона, мають по чотири пальці. Це пояснюється кількома причинами, але головна – спрощення процесу анімації.

Як і у випадку з білими рукавичками, які робили руки персонажів легшими для малювання, менша кількість пальців дозволяла економити час. Хоч існують й інші пояснення, зображати персонажів із чотирма пальцями почали ще на ранніх етапах розвитку анімації.

Персонажі "Сімпсонів" / Фото з Facebook-сторінки The Simpsons

Однак у "Сімпсонах" зробили виняток для Всевишнього – це єдиний персонаж у серіалі, якому намалювали повноцінні десять пальців на руках і ногах.

Чому було зроблено вийняток?

Як повідомляє looper.com, уперше Бог з'явився в 4 сезоні "Сімпсонів" у серії "Гомер-єретик". Відтоді він залишається єдиним персонажем, якого стабільно зображують із п'ятьма пальцями.

Найчастіше його показують у моменти, коли герої ставлять під сумнів віру або його силу.

У "Сімпсонах" лише Бог має 5 пальців / Фото Fox Television Animation

Як зазначено в коментарях до цього епізоду в DVD-наборі "Повний четвертий сезон", рішення намалювати Бога з п'ятьма пальцями було свідомим. Такий дизайн мав підкреслити його унікальність і вирізнити серед інших персонажів як божественну постать.

