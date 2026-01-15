Не 1543 роки: відомий історик зруйнував радянський міф про вік Києва

Більшість з нас вважає, що Києву 1543 роки. Однак насправді ця дата була штучно закріплена в радянський період.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Скільки років Києву насправді?

За словами Алфьорова, рішення святкувати 1500-річчя Києва ухвалили у 1982 році з ініціативи Комуністичної партії. Дата мала радше політичний характер, адже тоді шукали "круглий" ювілей, який би вписувався у радянську ідеологію.

Історик додав, що Москві на той момент було 800 років, тож Київ мав виглядати щонайменше удвічі старшим.

Київ / Фото Unsplash

Відомо, що перші письмові згадки про Київ у візантійських та арабських джерелах датуються 10 століттям. Проте археологічні дослідження доводять, що життя на території сучасного Києва існувало щонайменше з 5 століття.

Ба більше, за словами Алфьорова, поселення, з яких згодом сформувалося місто, з'явилися ще у 3 столітті. Це означає, що реальний вік Києва значно перевищує 1500 років.

Як могла виникнути назва Київ?

Історик і публіцист Олексій Мустафін разом із науковим співробітником Інституту археології Віталієм Козюбою в етері проєкту "Параграф" звернули увагу на те, що ім'я Кий могло бути не першопричиною, а наслідком існування назви Київ.

Дослідники зазначають, що подібні процеси траплялися в інших культурах. Зокрема в давньоримській традиції існує міф про братів Ромула і Рема, однак науковці вважають, що Ромул міг бути вигаданою фігурою, створеною на основі назви Рима.

Так само можливо бути і з Києвом, що Київ існував окремо, а потім для того, щоб пояснити, як він був заснований, знайшли таке ім’я під назвою Київ,

– пояснює Мустафін.

Пам'ятник засновникам Києва / Фото Wikipedia

Такий процес у науці називають епонімізацією – явищем, коли імена з'являються вже після появи географічних назв. Саме на це, наголошують дослідники, й вказує літописна традиція.

Чому Київ обрали столицею Русі?