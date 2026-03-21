Смішно аж до сліз: українці поділилися своїми найдивнішими позами під час сну
- Існує кілька основних позицій для сну, які можуть розповісти про звички людини, наприклад, "плоду", "журнал", "тягнучогося", "солдата", "морської зірки" та "вільного падіння".
- Пози для сну можуть вказувати на емоційність, товариськість, відкритість, стриманість, дружелюбність або тривожність людини.
У мережі поширюються кумедні фото сплячих українців, які змушують усміхнутися. Водночас дізнайтеся, що ваша улюблена поза для сну може розповісти про ваш характер.
На платформі тредс ми побачили смішний допис від liza.writer22, у якому вона попросила користувачів поділитися своїми найцікавішими позами під час сну. Ми зібрали найяскравіші з них у нашій добірці.
Найдивніші пози для сну, які ви могли бачити
Найсмішніші пози для сну, з якими поділились українці / фото з платформи тредс
Що про вас каже ваша поза для сну?
Існує кілька основних позицій для сну, які можуть розповісти більше про звички людини, пише Sleep Foundation. Однією з найпоширеніших є позиція "плоду", коли людина лежить на боці, зігнувши руки та ноги.
Що означає поза для "плоду" / фото Sleep Foundation
Дослідження показують, що так спить понад 60 відсотків дорослих. Вважається, що така поза може бути притаманна більш емоційним і чутливим людям.
Що означає поза для "журнал" / фото Sleep Foundation
Ще одна популярна позиція "журнал", коли тіло лежить на боці рівно, без згинань. Її часто пов'язують із товариськими та відкритими людьми, які легко йдуть на контакт.
Що означає поза для "тягнучогося" / фото Sleep Foundation
У позиції "тягнучогося" руки витягнуті вперед, ніби людина до чогось тягнеться. Вважається, що такі люди відкриті, але можуть бути трохи недовірливими.
Що означає поза для "солдат" / фото Sleep Foundation
Поза "солдата" передбачає сон на спині з витягнутими руками і ногами. Її часто обирають стримані люди з високими вимогами до себе. Позиція "морської зірки" – це сон на спині з розкинутими руками. Її пов'язують із дружелюбністю та вмінням слухати інших. Найменш популярною є поза "вільного падіння" – сон на животі. Її часто пов'язують із тривожністю та імпульсивністю, хоча така поза може мати свої переваги.
Що означає поза для "морська зірка" / фото Sleep Foundation
Що означає поза для "вільне падіння" / фото Sleep Foundation
