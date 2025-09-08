Мабуть, кожен з нас слухає музику, чи не так? А особливо люди, для ких музика – не просто мистецтво, а не віддільна частина життя. Тому не дивно, що одні артисти слухають музику інших.

24 Канал поцікавився у співачки SOWA, кого слухає вона. Артистка відверто поділилася з нами своїми музичними вподобаннями.

Цікаво "Нині надто багато однакової музики": Зібров розповів, кого слухає з українських артистів

Кого слухає SOWA?

Артистка поділилася, що в її плейлисті можна знайти пісні таких гуртів як Крихітка Цахес, Скрябін, Лівінстон і The HardKiss. Крім того, також артистка слухає треки бронзової призерки Євробачення Jerry Heil та переможниці конкурсу Джамали.

Це лише частина, але саме цих артистів наразі слухаю частіше,

– зізнається співачка.

Водночас SOWA назвала українського артиста, який став для неї абсолютним відкриттям. І мова йде про молодого виконавця Temstime, який стрімко набирає популярності.

Вважаю його музику справді стильною та необхідною для нашого українського музичного простору,

– каже SOWA.

Temstime – "Два ідіоти": дивіться відео

А як щодо пісень SOWA?

SOWA, вона ж Діана Горбяк, зізнається, що має у своєму плейлисті і власні треки. Зокрема з її нових робіт – пісня "Джульєтта".

"Джульєтта" – це про кожну дівчину, яка колись втрачала голову від кохання, що підкорюється власного бунту та готова йти на ризик заради кохання. Це про юну, вперту, бунтівну версію себе, що живе всередині кожній з нас,

– розповідає співачка.

SOWA – "Джульєтта": дивіться відео

Співачка запрошує усіх оцінити її нову роботу, адже, як вона каже, можливо, це новий трек для вашого плейлиста?