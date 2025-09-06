Про це Павло Зібров в коментарі для 24 Каналу.

Кого з українських артистів слухає Зібров?

Павло Зібров поділився своїми музичними вподобаннями та критично оцінив сучасну українську музику. За його словами, сьогодні на сцені надто багато одноманітних виконавців, яких важко відрізнити одне від одного.

Справжніх вокалістів, із сильними голосами та школою, дуже мало,

– наголосив співак.

Павло Зібров / Фото з Instagram

Водночас Зібров відзначив кількох виконавців, яких вважає справжніми професіоналами.

"Як педагог, я ціную професійність. Для мене приклад – Джамала, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Міла Нітіч, Іво Бобул. Це артисти високого рівня, які справді володіють голосом і майстерністю", – заявив Зібров.

Які українські виконавці імпонують DREVO?

На думку DREVO, однією з головних зірок сучасного українського шоубізнесу є Надя Дорофєєва. Серед виконавців нового покоління співакові імпонує Кажанна – артистка з лейблу Джері Хейл.

Також DREVO відзначив фіналіста "Х-фактора" Івана Брикульця (Brykulets), чиї пісні стають вірусними в TikTok, та співачку Kler (Валерію Колесник).

Окремо співак зазначив, що особливе місце в його серці посідає легендарний гурт Бумбокс.