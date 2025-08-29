Ми спитали у DREVO, хто з українських артистів йому імпонує. Що відповів співак – розповідає 24 Канал.

Кого слухає DREVO?

На думку DREVO, зараз на вершині українського шоубізнесу Надя Дорофєєва. І саме цю виконавицю найперше назвав артист. У липні цього року Дорофєєва разом з Позитивом, з яким колись разом була в дуеті "Время и Стекло" розірвала мережу піснею "Смак-печаль".

Також DREVO поділився тим, кого слухає серед зірок нового покоління. Наприклад, співакові імпонує Кажанна – співачка з лейблу Джері Хейл, яка спершу стала популярною в Tik Tok через свої кумедні відео, що згодом переродилося в жартівливі пісні "Простиня мого діда" та "Дупа огірка". Проте зараз Кажанна чіпляє аудиторію проникливими текстами з глибокими сенсами.

Також DREVO відзначив фіналіста шоу "Х-фактор" Івана Брикульця, більш відомого як Brykulets. Його пісні стають вірусними в українському сегменті Tik Tok.

Іще одна представниця нового покоління української музики, яку відзначив DREVO – Kler, вона ж Валерія Колесник. Дівчина з 2017 року випускає свої пісні, але зараз її хіти особливо популярні. У чарти потрапляють як її сольні хіти, так і, наприклад, фіти з Alona Alona.

Особливе місце в серці та плейлисті DREVO посідає легендарний українських гурт – Бумбокс, пісні якого, певно, знає чи не вся країна.

Цікаво, що пісня DREVO "Смарагдове небо" станом на серпень є найпопулярнішою українською піснею у 2025 році, яка протягом всього літа очолювала українські чарти.