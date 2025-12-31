Солодка візитівка, що з'явилась до "Київського торта": який десерт звів з розуму Європу

Зараз всі звикли, що з українською столицею асоціюється легендарний "Київський торт". Проте є дещо, що з'явилось значно раніше.

Справжня "солодка візитівка" Києва бере свій початок із 18 століття. Про це пише 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Які солодощі зводили з розуму Європу?

До того, як з'явився "Київський торт", візитівкою столиці були сухі конфітури. Також їх називали "сухим варенням".

Що таке сухі конфітури? Це цукати, зацукровані ягоди та фрукти. Рецепт був секретним, тому ніхто не міг розгадати їхньої загадки. Ці солодощі вважались елітними. Відомо, що приготування тривало годинами. Для цього була потрібна особлива вода та цукор, який на той час коштував дуже дорого.

Славу та визнання цьому десерту принесла сім'я Балабух. Вони започаткували бізнес із виготовлення сухого варення та відкрили цілі цехи. Саме вони вивели цей десерт на європейський рівень.



Сухі конфітури / Фото Наталія Гресько, фейсбук проєкту "Авторська кухня українська"

Виробництво процвітали, проте недовго: на заваді стала зміна державного режиму та сімейні чвари між представниками династії. Солодощі припинили виробляти після приходу більшовиків до влади.

Хто обирав ці солодощі?

Видання "Моя Оболонь" розповіло кілька деталей стосовно сухого варення. Там вказують, що ймовірно, навіть французький принц Франсуа де Бурбон особисто приїздив до Києва, щоб купити саме ці ласощі.

Крім цього, пишуть, що спеціально за ними приїжджав також італійський спадкоємець принц П'ємонтський Умберто разом із дружиною. Він відвідував фабрику, яка була розташована на Подолі.

