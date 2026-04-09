Боявся свого трону та наказав потопити гарем: історія найжорстокішого султана Османської імперії

Ібрагім "Божевільний" – це один із найжорстокіших султанів Османської імперії, чия влада перетворила палац на місце страху й насильства. Його жахливі вчинки шокували сучасників і залишили слід у історії як символ божевілля та влади без контролю.

Історія знає багато правителів із темними іменами, але Ібрагім "Божевільний" Османської імперії виділяється навіть на їхньому фоні. Його життя та правління були сповнені жорстокості, збочених примх і політичної некомпетентності, розповідає Big Think.

Хто такий Ібрагім "Божевільний"?

Ібрагім став султаном Османської імперії у 1640 році. Його правління тривало лише 8 років, але він назавжди залишився в історії як один із найжорстокіших султанів. Його назва "Божевільний" пояснюється не лише його вчинками, а й психічним станом – він був садистом і схильним до крайніх дій.



Султан Ібрагім / фото The Tudor Intruders and more

Що таке кафес і як він вплинув на султана?

Щоб уникнути кривавих боротьб між братами за трон, наступника султана ізолювали в "кафес" – спеціальне крихітне приміщення під охороною. Там Ібрагім провів понад 20 років життя. Він ріс у страху за власне життя, адже його брати були страчені.

Ця ізоляція повністю зруйнувала його психіку: коли йому повідомили про сходження на трон, він спочатку не повірив і подумав, що це пастка, поки не побачив тіло свого померлого брата. Довгі роки самотності і страху зробили його імпульсивним і небезпечним.

Чому Ібрагім був слабким правителем?

Як правитель, Ібрагім виявився повністю неефективним. Він витрачав величезні кошти палацу на власні примхи, оголошував безглузді війни і втрачав території. Його війна з Венецією на Криті тривала роками і сильно виснажила армію та флот.

Він також підвищував податки, навіть коли солдати і морські офіцери були виснажені. Через це армійське керівництво часто опинялося в конфлікті з султаном, а непокірні офіцери розправлялися жорстоко.

Які збочені дії робив Ібрагім?

Першим жахливим вчинком Ібрагіма стало вбивство всього його 280-жіночого гарему, бо він не зміг знайти винну у підозрі про зраду. Вижила лише одна дівчина. Другим напад на доньку дуже впливової людини, яку він побачив у лазні і зажадав одружитися з нею.

Коли вона відмовилася, Ібрагім розлютився, наказав її викрасти і жорстоко поводився з нею кілька днів, а потім відпустив додому. Ібрагім піддавав насильству навіть власних дітей: одного кинув у басейн, іншого поранив ножем, розповідає Mirror.



Султан Ібрагім / фото Вікіпедії

Особисте життя султана було в цілому надзвичайно збоченим. Він організовував оргiї, на яких жінок із гарему принижували, а він сам насолоджувався насильством. Ібрагім прикрашав бороду діамантами, купав палац у дорогих ароматах, змушував людей шукати для нього рідкісні матеріали, наприклад соболя, і навіть одягав котів у хутро. Його примхи й розкоші були настільки абсурдними, що сучасники часто не знали, як реагувати, боячись за своє життя.

Що змусило владу Османської імперії повалити Ібрагімa?

Після кількох особливо жорстоких і аморальних випадків, таких як насильство над дочкою великого муфтія, влада вирішила діяти. Цивільні, релігійні та військові структури об'єдналися, щоб його усунути. Йому дозволили залишити трон лише на короткий час, а потім задушили шовковим шнуром. Його смерть поклала край одному з найжахливіших періодів в історії Османської імперії.

Чи всі історії про Ібрагім "Божевільного" правдиві?

Деякі історики вважають, що частина деталей перебільшені, бо записували їх вороги або політичні опоненти. Але навіть без перебільшень Ібрагім залишився слабким і жорстоким правителем, який не справлявся зі своїми обов'язками. Його правління стало яскравим прикладом того, як особиста психіка і страх можуть зруйнувати державу.

Які ще новини будуть вам цікаві?