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9 березня, 11:25
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Польське кохання, кріпацтво та сімейні таємниці Кобзаря: маловідомі факти з життя Шевченка

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У Тараса Шевченка не було офіційної родини, але під час заслання в Казахстані він мав двох дітей з жінкою на ім'я Катя.
  • Шевченко мав почуття до польки Ядвіги Гусиковської, яка надихнула його вивчити польську мову, але їхні погляди на боротьбу за свободу розійшлися.

Цього року виповнилося 211 років з дня народження Тараса Шевченка, але деякі моменти його біографії все ще залишаються маловідомими або суперечливими. Дослідники біографії Кобзаря досі розкривають нові факти про його життя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @litera.zno у TikTok.

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Невідомі факти з біографії Шевченка

  • Чи мав Шевченко нащадків

Виявляється, що у Тараса Шевченка залишилося чимало нащадків. Також відомо, що у Кобзаря офіційної сім’ї не було. Однак під час заслання в Казахстані він мав стосунки з жінкою на ім’я Катя, яка народила йому двох дітей.

  • Чому Шевченко не викупив із кріпацтва родичів

Хоча Шевченко здобув популярність, він не був заможним. Вартість викупу його сім’ї становила дві тисячі карбованців – сума, яку поет так і не зміг зібрати. Зрештою, лише у 1860 році, завдяки клопотанню впливових знайомих, його рідних вдалося звільнити.

Шевченко не був настільки заможним, щоб викупити свою родину з кріпацтва / Фото УП

  • Як Шевченко потрапив у кріпацтво

Його прадід був вільним козаком, але, одружився із кріпачкою, тому їхні діти народжувалися кріпаками. Можна сказати, що кріпацтво успадковувалося по материнській лінії.

До слова. У попередньому матеріалі ми розповідали про цікаві факти з життя Михайла Грушевського

Невідоме кохання Шевченка

Одна з найменш відомих сторінок біографії Шевченка – його почуття до польки Ядвіги Гусиковської. Вони познайомилися у польському місті Вільно, коли поет ще перебував у кріпацтві.

Ядвіга, яка була затятою патріоткою. Саме вона надихнула Шевченка вивчити польську мову. Деякі літературознавці подейкують, що Шевченко навіть міг залишитися з нею, але їхні погляди на боротьбу за свободу розійшлися, адже Кобзар не хотів ставати учасником польської революції.

Ядвіга Гусиковська / Фото Бібліотеки КНУБА

За однією з версій, після конфлікту Ядвіга навіть видала його владі, що змусило пана Енгельгарда забрати кріпака до Петербурга.

Втім, Ядвіга настільки запала Шевченку в душу через свою жагу до революції та свободи, що пізніше Кобзар ще згадував про неї у листах до друзів.