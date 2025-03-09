Польське кохання, кріпацтво та сімейні таємниці Кобзаря: маловідомі факти з життя Шевченка

Цього року виповнилося 211 років з дня народження Тараса Шевченка, але деякі моменти його біографії все ще залишаються маловідомими або суперечливими. Дослідники біографії Кобзаря досі розкривають нові факти про його життя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @litera.zno у TikTok.

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Невідомі факти з біографії Шевченка

Чи мав Шевченко нащадків

Виявляється, що у Тараса Шевченка залишилося чимало нащадків. Також відомо, що у Кобзаря офіційної сім’ї не було. Однак під час заслання в Казахстані він мав стосунки з жінкою на ім’я Катя, яка народила йому двох дітей.

Чому Шевченко не викупив із кріпацтва родичів

Хоча Шевченко здобув популярність, він не був заможним. Вартість викупу його сім’ї становила дві тисячі карбованців – сума, яку поет так і не зміг зібрати. Зрештою, лише у 1860 році, завдяки клопотанню впливових знайомих, його рідних вдалося звільнити.

Шевченко не був настільки заможним, щоб викупити свою родину з кріпацтва / Фото УП

Як Шевченко потрапив у кріпацтво

Його прадід був вільним козаком, але, одружився із кріпачкою, тому їхні діти народжувалися кріпаками. Можна сказати, що кріпацтво успадковувалося по материнській лінії.

До слова. У попередньому матеріалі ми розповідали про цікаві факти з життя Михайла Грушевського.

Невідоме кохання Шевченка

Одна з найменш відомих сторінок біографії Шевченка – його почуття до польки Ядвіги Гусиковської. Вони познайомилися у польському місті Вільно, коли поет ще перебував у кріпацтві.

Ядвіга, яка була затятою патріоткою. Саме вона надихнула Шевченка вивчити польську мову. Деякі літературознавці подейкують, що Шевченко навіть міг залишитися з нею, але їхні погляди на боротьбу за свободу розійшлися, адже Кобзар не хотів ставати учасником польської революції.

Ядвіга Гусиковська / Фото Бібліотеки КНУБА

За однією з версій, після конфлікту Ядвіга навіть видала його владі, що змусило пана Енгельгарда забрати кріпака до Петербурга.

Втім, Ядвіга настільки запала Шевченку в душу через свою жагу до революції та свободи, що пізніше Кобзар ще згадував про неї у листах до друзів.