Лопата для пішоходів і дерев'яний купальник: дивні винаходи минулого, які шокують і сьогодні

Світ технологій у минулому був значно дивнішим, ніж може здаватися сьогодні. Багато винаходів, які тоді вважалися інноваційними, нині виглядають незвично або навіть кумедно. Втім, саме вони стали частиною історії розвитку техніки та вплинули на сучасні технології.

Сьогодні, 13 травня, відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього. І хоча прогрес у цій сфері розвивається чи не щодня, варто також згадувати і давні відкриття, які не менш вражають. Адже багато ідей минулого зараз здаються дивними або навіть нереальними, але свого часу вони вражали уяву та намагалися вирішити цілком практичні проблеми. Саме про такі незвичайні технології читайте в матеріалі від 24 каналу.

Як виглядали найдивніші винаходи в історії?

Автомобіль з лопатою для пішоходів

У 1930-х роках винахідники намагалися знайти незвичний спосіб зменшити кількість смертей на дорогах. Однією з таких ідей став так званий "ловець пішоходів" – спеціальний пристрій для автомобілів, який мав рятувати людей від наїздів, розповідає Atlas Obscura. Пристрій, також відомий як safety scoop або car catcher, кріпився до передньої частини автомобіля.



Автомобіль з лопатою для пішоходів / фото The Marginalian

У звичайному режимі він працював як бампер, однак у разі небезпеки водій міг натиснути важіль, після чого спеціальний роликовий механізм опускався до дороги та буквально "підхоплював" людину, не даючи їй потрапити під колеса. У 1931 році журнал Modern Mechanix писав, що винахід "буквально змітає пішохода з дороги та рятує його від майже неминучої смерті під колесами". На архівних відео навіть показували демонстрацію роботи механізму: автомобіль підхоплював людину спеціальним ковшем замість того, щоб збити її.

Втім, система виявилася далеко не ідеальною. Якщо автомобіль рухався надто швидко або водій не встигав активувати механізм, пристрій уже не міг допомогти. Цікаво, що це був не єдиний подібний експеримент. Ще у 1924 році в Парижі тестували автомобіль із конструкцією, схожою на "лопату" спереду, а в 1970-х роках випробовували інший варіант "ловця пішоходів", який мав утримувати людей просто на капоті авто після зіткнення.

Дерев'яні купальники

Наприкінці 1920-х років у США вигадали один із найнезвичніших модних експериментів – купальники з дерева, розповідає The Vintage News. У 1929 році під час рекламної кампанії деревообробної промисловості штату Вашингтон дівчата позували на пляжі у вбранні, зробленому з тонкого ялинового шпону.

Ідея виникла в окрузі Грейс-Харбор – регіоні, який у той час вважався одним із найбільших центрів деревообробної промисловості у світі. Щоб привернути увагу до місцевого виробництва, компанії організували "Тиждень дерева" та залучили моделей, яких називали "ялиновими дівчатами" (Spruce Girls). Купальники виготовляли з тонких листів ялинового шпону.



Жінки у дерев'яних купальниках / фото The Vintage News

У рекламі одяг описували як дешевий, простий у створенні, модний та навіть практичний. Один із промороликів (коротке рекламне відео – 24 Канал) розповідав історію дівчини, яка нібито зробила собі купальник із залишків матеріалу після будівництва будинку її батьком. Журнал Popular Science тоді писав, що такі костюми є не лише міцними, а й достатньо плавучими, щоб допомогти невпевненим плавцям триматися на воді.

За словами авторів, дерев'яні купальники не деформувалися та не тріскалися навіть після використання. На архівних фотографіях дівчата у незвичних костюмах позують на пляжі, грають біля води та навіть стоять у прибої. Втім, чи були такі купальники справді зручними, залишається загадкою.

Фортепіано для прикутих до ліжка

У другій половині 19 – на початку 20 століття з'являлися доволі незвичні предмети побуту, які поєднували функціональність і елемент розкоші. Одним із таких винаходів стало так зване "ліжко-піаніно". Це була трансформована конструкція, що нагадувала вертикальне піаніно, але всередині приховувала ліжко, розповідає Houston Piano Company.



Фортепіано для прикутих до ліжка / фото The Marginalian

Ідея полягала в тому, щоб економити простір у домі, не відмовляючись від елементів комфорту та розваг. Дослідники відзначають, що подібні речі були особливо популярні в США, де цінували багатофункціональні меблі. Піаніно в той час вважалося символом статусу й заможності, тому такі меблі також могли підкреслювати соціальний рівень родини.

Крім того, ліжко-піаніно виконувало одразу дві функції: слугувало місцем для відпочинку та водночас декоративним елементом інтер'єру, який мав справляти враження на гостей. Існує також згадка про подібний експеримент у Великій Британії у 1930-х роках – спеціальний варіант "ліжка-інструмента", створений для людей, які були змушені довго залишатися в ліжку. Втім, невідомо, чи ця ідея стала популярною, адже згодом такі конструкції зникли з виробництва.

