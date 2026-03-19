Його взуття обожнювали всі легенди репу 90-х: як одесит створив культовий бренд Timberland
- Творцем бренду Timberland є одесит Натан Шварц, який емігрував до США, де заснував компанію, що стала культовою в індустрії взуття та попкультурі.
- Популярність Timberland зросла завдяки якості та впливу американських реперів, таких як Тупак Шакур, Nas та The Notorious B.I.G.
Одним із найвідоміших у світі брендів взуття є Timberland. Однак, мало хто знає, що його засновником є одесит Натан Шварц.
Про це у своєму відео в TikTok розповідає блогер Руслан Ляч.
Чому Timberland стали такими популярними?
Засновником бренду Timberland був одесит Натан Шварц, який народився у 1902 році на вулиці Пантелеймонівській.
Ще до початку Першої світової війни він разом із родиною емігрував до США. Саме там Шварц згодом заснував компанію, яка перетвориться на культовий бренд і змінить не лише індустрію взуття, а й попкультуру.
Черевики Timberland / Фото Unsplash
Втім, справжню культовість Timberland здобув не лише завдяки якості, а й через поп-культуру. У 90-х роках ці черевики стали невід'ємною частиною стилю американських реперів.
Такі легенди, як Тупак Шакур, Nas та The Notorious B.I.G. не лише носили їх у повсякденному житті, а й згадували у своїх треках та з'являлися в них на публіці. Ба більше, одного разу Тупак з'явився у Timberland на червоній доріжці.
Тупак Шакур в Timberland / Фото GettyImages
До популяризації бренду також долучилися Wu-Tang Clan, DMX та Busta Rhymes, які активно демонстрували взуття у кліпах.
Крім того, за однією з версій, навіть сценічне ім'я продюсера Timbaland пов'язане з любов'ю до цих легендарних "жовтих черевиків".
Як з'явився бренд Timberland?
Як зазначається на офіційному сайті Timberland, історія бренду почалася з майстерності його засновника – Натана Шварца. Разом із сином Сідні він розробив перші водонепроникні черевики.
Саме Сідні перетворив цю ідею на повноцінний бізнес, а його син Джефф сформував стратегічний напрям розвитку компанії.
Натан Шварц та Сідней Шварц / Архівне фото
У 1955 році Натан остаточно перебрав контроль над бостонською компанією Abington Shoe Company. Виробництво перенесли до невеликого містечка в Новій Англії.
Справжній прорив стався у 1973 році, коли компанія представила перші 8-дюймові черевики Timberland, які поклали початок легендарній лінійці. А вже через три роки з'явилася 6-дюймова модель, яка згодом стала культовою і впізнаваною в усьому світі.
Хто з українців став "легендою Disney"?
Мало хто знає, що до створення культових мультфільмів студії Walt Disney долучився художник українського походження Білл Титла. Він народився у США в родині емігрантів із Підгайців на Тернопільщині та зробив революцію в анімації XX століття.
Титла працював над образами Міккі Мауса, семи гномів і Дамбо. За свій внесок у перший повнометражний мультфільм студії він отримав премію "Оскар".
Його талант до малювання помітили ще у школі, а вже у 16 років він створював титри для Paramount. Попри життя в США, Титла вільно володів українською мовою та шанував своє коріння, а його родина навіть долучалася до відновлення Львівської академічної бібліотеки.