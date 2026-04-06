Відомий корейський блогер скуштував цукерки Roshen: які оцінки він поставив

Корейський блогер Jaekang_eating завоював серця глядачів усього світу своїми гумористичними мукбанг-оглядами продуктів. Він куштує страви та солодощі з різних країн, і неодноразово звертав увагу на українську продукцію, зокрема цукерки Roshen.

Які цукерки Roshen скуштував популярний корейський блогер?

Починаємо з класики, а саме цукерок "Молочна крапля". Хлопець обережно роздивляється їх, нюхає та пробує. На його обличчі відразу видно, що смак йому подобається, а коли він кладе одну цукерку за іншою, захоплення тільки зростає. Врешті він ставить оцінку 10 з 10.

Далі на черзі всім відома м'ятна цукерка. Процес дегустації аналогічний, але тут блогер за кілька хвилин скуштував цілу жменю цукерок, що змусило його скривитися, явно через насичений смак м'яти, тому ставить оцінку 9 з 10.

Не обходиться і без улюблених коментарів українців, які додають відео ще більшої атмосфери та роблять перегляд цікавішим.



Коментарі під відео з м'ятними цукерками / фото з платформи тік ток



Коментарі під відео з м'ятними цукерками / фото з платформи тік ток



Коментарі під відео з цукерками "Молочна крапля" / фото з платформи тік ток

Коментарі під відео з цукерками "Молочна крапля" / фото з платформи тік ток



Коментарі під відео з цукерками "Молочна крапля" / фото з платформи тік ток

Що таке мукбанг?

Слово походить від корейського "meokbang" і складається з двох частин: "meongneun" – їсти, та "bangsong" – трансляція. Тобто буквально "трансляція їжі". І це цілком описує суть: у відео та стрімах мукбанг головне – це показати, як автор їсть, розповідається в Internet Matters.

Мукбанг буває різним. Деякі блогери намагаються з'їсти неймовірну кількість їжі, а інші роблять щось на кшталт кулінарного шоу, готують страви прямо перед камерою. Цей формат називають "кукбанг". Деякі відео мукбанг належать до категорії ASMR – особливих сенсорних відчуттів, які люди отримують від певних звуків чи візуальних ефектів. Незалежно від формату, ведучий завжди спілкується з глядачами, дегустуючи страви.

