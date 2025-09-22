У вересні український сегмент інтернету розірвав мем "Я в Польщі" – це ролик 21-річного блогера, який перетнув кордон за новою поставою від уряду, яка дозволяє виїзд хлопцям до 22 років. Однак українські військові створили свою версію відео.

Адаптація мему стала не стільки відповіддю, скільки нагадуванням про те, що війна триває. Як військові адаптували мем – розповідає 24 Канал.

Як військові адаптували мем "Я в Польщі"?

Одним із перших запустив "флешмоб" військовий з нікнеймом elviss.ss.ss. У ньому боєць, змінюючи голос, каже, що його двічі відправляли на Донбас і ось він там. Ролик зібрав понад 3,8 мільйона переглядів та понад 340 тисяч уподобань.

З чого почався військовий тренд: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика, 18+)

Інші військовослужбовці Сил оборони теж підхопили цей тренд. Хтось використовував звук з попереднього відео, а хтось створив власні, які теж підкорюють мережу.

Наприклад, боєць, на ім'я Денис опублікував ролик, де він також пародіює автора відомого мему і радіє, що на Донбасі. Цей ролик переглянули понад 4,5 мільйона разів.

Пародія воїна Дениса на відомий мем: дивіться відео

Військовослужбовець Віцик також створив свою версію ролика. Боєць жартує, що його 2 доби намагалися впіймати і 3 доби вантажили у бус, але от він нарешті на Донбасі.

Версія мему від Віцика: дивіться відео

Наші бійці не втрачають почуття гумору в умовах війни та у такій формі нагадують, що війна триває.

Автор оригінального мему повернувся до України