Люди не розуміли, що робити: як Land Rover перетворив проблему всіх водіїв на геніальну рекламу

У 2018 році на одній із вулиць Лондон з'явився гігантський "лежачий поліцейський", який буквально паралізував рух. З'ясувалося, що це була частина ефектної рекламної кампанії Range Rover Evoque.

Про те, чому реклама Land Rover стала успішною, розповідає Little Black Book.

У чому геніальність реклами Range Rover?

У 2018 році мешканці Лондона стали свідками незвичайної картини. Посеред однієї з вулиць міста з'явився велетенський "лежачий поліцейський", який був 10 метрів завширшки, 6 метрів завглибшки та 1,5 метра заввишки.

Автомобілі просто зупинялися перед конструкцією, не наважуючись її подолати, а пішоходи фотографували незвичну споруду. Все змінилося в момент, коли з'явився Range Rover Evoque.

Кросовер без зайвих вагань під'їхав до перешкоди та впевнено подолав її, продемонструвавши свої технічні можливості. Автомобіль без зайвих зусиль піднявся на конструкцію і так само впевнено спустився вниз.

Реклама Range Rover Evoque: дивіться відео

За словами креативного директора агентства Spark44 Браяна Фрейзера, ідея була простою, адже "коженводій ненавидить "лежачих поліцейських".

Тож що може бути кращим способом продемонструвати можливості нашого найбільш орієнтованого на місто автомобіля, Range Rover Evoque, ніж зіткнутися з найбільшим "лежачим поліцейським", якого хто-небудь коли-небудь бачив?,

– заявив він.

У результаті ця реклама у форматі вуличного експерименту миттєво стала вірусною та довела, що іноді один реальний трюк може сказати значно більше, ніж тисяча слів.

Яка найдорожча реклама у світі?

За даними "Книги рекордів Гіннеса", чотирихвилинний художній фільм режисера База Лурмана, створений як реклама парфумів Chanel No. 5, вважається найдорожчою у світі телевізійною рекламою. Його виробництво коштувало 18 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 33 мільйонів доларів США).

Реклама Chanel No. 5: дивіться відео

Головну роль виконала Ніколь Кідман, яка зіграла зірку в стилі Мерилін Монро, що тікає від папараці. Прем'єра ролика відбулася 1 листопада 2004 року в кінотеатрах США, а 11 листопада його вперше показали на американському телебаченні.

Згодом рекламу почали демонструвати в кінотеатрах інших країн. За участь у проєкті Ніколь Кідман отримала гонорар у розмірі 2 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 3,7 мільйона доларів).

