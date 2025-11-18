Як написати лист Святому Миколаю та куди відправити, щоб він не загубився

Вже зовсім скоро почнеться період новорічних свят, який так сильно люблять і дорослі, і діти. Зокрема, вже 6 грудня відбудеться День Святого Миколая.

Щоб отримати подарунок 6 грудня, потрібно написати лист до Святого Миколая. Про це пише 24 Канал із посиланням на Резиденцію Святого Миколая.

Як написати лист Святому Миколаю?

Писати лист Святому Миколаю завжди хвилююче. Варто добре обдумати, що саме хотілося б написати. Дитині може знадобитись допомога дорослих, тому потрібно приділити цьому заняття увагу.



Діти отримують подарунки від Святого Миколая / Фото Pexels

Почати треба з привітання. Потім варто назвати себе, щоб Святий Миколай знав, хто саме йому пише. Не зайвим буде додати і кілька теплих слів, адже їх теж приємно читати. Дякувати можна не тільки за подарунки, а й за відчуття свята та казкову атмосферу, яка панує у період новорічних свят.

Після цього можна перейти до побажань. Потрібно, щоб дитина щиро та відверто поділилась із Святим Миколаєм тим, що їй хочеться – і неважливо, чи це нова іграшка, чи бажання, щоб війна скоріше закінчилась. У цей час важливо вірити у дива, тому не варто обмежуватись у бажаннях.

Наостанок варто також привітати Святого Миколая зі святами. На конверті обов'язково потрібно вказати зворотну адресу та адресата листа.

Куди відправляти лист?

Щороку Укрпошта запускає резиденції Святого Миколая у різних містах України. Крім цього, у 2024 році зареєструвати лист можна було і на сайті пошти.

Водночас у Львові зі Святим Миколаєм можна буде зустрітись особисто та віддати йому лист прямо в руки. Він чекатиме у Резиденції Святого Миколая у Патріаршому Домі з 29 листопада по 13 грудня.

Коли варто дарувати подарунки?

У мережі виникла дискусія, коли дарувати подарунки: 6, 25 чи 31 грудня.

Дехто розділяє свята за типами подарунків. Наприклад, на Миколая в основному їх отримують діти. На Різдво – рідні обмінюються подарунками, а на Новий рік – з друзями.

