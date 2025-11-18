Як написати лист Святому Миколаю та куди відправити, щоб він не загубився
- Щоб отримати подарунок 6 грудня, потрібно написати лист до Святого Миколая, в якому варто назвати себе, подякувати та висловити побажання.
- Укрпошта щороку запускає резиденції Святого Миколая в різних містах України, а у Львові з ним можна зустрітися особисто з 29 листопада по 13 грудня.
Вже зовсім скоро почнеться період новорічних свят, який так сильно люблять і дорослі, і діти. Зокрема, вже 6 грудня відбудеться День Святого Миколая.
Щоб отримати подарунок 6 грудня, потрібно написати лист до Святого Миколая. Про це пише 24 Канал із посиланням на Резиденцію Святого Миколая.
Дивіться також Мережею шириться можливий дизайн 5-тисячної купюри: чий портрет на ній можуть зобразити
Як написати лист Святому Миколаю?
Писати лист Святому Миколаю завжди хвилююче. Варто добре обдумати, що саме хотілося б написати. Дитині може знадобитись допомога дорослих, тому потрібно приділити цьому заняття увагу.
Діти отримують подарунки від Святого Миколая / Фото Pexels
Почати треба з привітання. Потім варто назвати себе, щоб Святий Миколай знав, хто саме йому пише. Не зайвим буде додати і кілька теплих слів, адже їх теж приємно читати. Дякувати можна не тільки за подарунки, а й за відчуття свята та казкову атмосферу, яка панує у період новорічних свят.
Після цього можна перейти до побажань. Потрібно, щоб дитина щиро та відверто поділилась із Святим Миколаєм тим, що їй хочеться – і неважливо, чи це нова іграшка, чи бажання, щоб війна скоріше закінчилась. У цей час важливо вірити у дива, тому не варто обмежуватись у бажаннях.
Наостанок варто також привітати Святого Миколая зі святами. На конверті обов'язково потрібно вказати зворотну адресу та адресата листа.
Куди відправляти лист?
Щороку Укрпошта запускає резиденції Святого Миколая у різних містах України. Крім цього, у 2024 році зареєструвати лист можна було і на сайті пошти.
Водночас у Львові зі Святим Миколаєм можна буде зустрітись особисто та віддати йому лист прямо в руки. Він чекатиме у Резиденції Святого Миколая у Патріаршому Домі з 29 листопада по 13 грудня.
Коли варто дарувати подарунки?
У мережі виникла дискусія, коли дарувати подарунки: 6, 25 чи 31 грудня.
Дехто розділяє свята за типами подарунків. Наприклад, на Миколая в основному їх отримують діти. На Різдво – рідні обмінюються подарунками, а на Новий рік – з друзями.
Яка тварина та чому стане символом 2026 року?
- На зміну Дерев'яній Змії прийде Вогняний Кінь – саме під цим знаком буде 2026 рік за східним гороскопом. Проте мало хто знає, що порядок звірів у циклі абсолютно не випадковий.
- Цикл китайського гороскопу починається зі Щура, далі ідуть Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.
- У Китаї існує легенда про перегони, які організував Нефритовий Імператор. Саме за результатами цих перегонів і був визначений порядок тварин у календарі. На цих перегонах хитра Змія обігнала Коня – вона обвилася навколо його копита і таким чином вона фінішувала раніше. Тому Змія – шоста у циклі, а Кінь – сьомий.