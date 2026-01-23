Укр Рус
Тренди Фудтренди Кава перестане збігати: простий лайфхак, що працює з першого разу
23 січня, 16:06
3
Оновлено - 16:08, 23 січня

Кава перестане бігти: простий лайфхак, що працює з першого разу

Юлія Турелик
Основні тези
  • Кава перестане збігати, якщо в турку покласти дерев’яну шпажку поперек горловини або додати 1-2 чайні ложки холодної води після появи пінки.
  • Каву варто готувати на мінімальному вогні, щоб зберегти приємний аромат і уникнути розливу пінки.

Чимало кавоманів стикалися з ситуацією, коли напій "тікав" з турки, розливаючись по всій плиті. Такий нюанс не зовсім приємний, бо тоді кава залишає запах горілості, проте це можна легко виправити.

Коли кава нагрівається, то з ефірних олій та газів утворюється густа пінка, пише "РБК-Україна". Вона перекриває вихід повітря, тому рідина миттєво підіймається вгору. Кава найчастіше збігає при сильному вогні.

Читайте також Як приготувати ідеальну каву в турці: про ці тонкощі знають одиниці

Що робити, щоб кава перестала збігати?

Кава перестане "збігати", якщо в турку покласти дерев’яну шпажку, розташувавши її поперек горловини. Дерево здатне порушити цілісність пінки, тому пара почне виходити поступово. У результаті кава кипітиме рівномірно й не переллється через край.

Є ще один перевірений лайфхак. Потрібно одразу після появи пінки додати в турку 1 – 2 чайні ложки холодної води. Такий температурний контраст добре впливає на осідання пінки. Цей метод використовують у кав’ярнях, коли готують каву по-турецьки.


Простий лайфхак приготування кави в турці / Фото Freepik

Сильний вогонь під час приготування кави – поширена помилка. Готувати каву варто на мінімальному нагріві не відходячи від плити. А от повільне нагрівання допомагає контролювати процес. Якщо пінка не "збіжить", то напій зберігатиме приємний аромат.

Каву варто варити у турці. Саме в такій спеціальній посудині пінка має більше простору й не підіймається миттєво. Також важливо не наливати воду до кінця, а залишити вільне місце на початку звуження горлечка в турці.

Як збити молоко до кави?

Щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.

Що ще варто прочитати?

Часті питання

Чому кава збігає під час приготування на сильному вогні?

Коли кава нагрівається, з ефірних олій та газів утворюється густа пінка, яка перекриває вихід повітря, тому рідина миттєво підіймається вгору — особливо на сильному вогні.

Які є способи запобігти збіганню кави з турки?

Щоб кава не збігала, можна покласти дерев'яну шпажку поперек горловини турки або додати 1–2 чайні ложки холодної води після появи пінки. Це допоможе порушити цілісність пінки і запобігти переливанню.

Як збити молоко для кави вдома?

Щоб збити молоко до пишної пінки, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.