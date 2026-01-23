Кава перестане бігти: простий лайфхак, що працює з першого разу

Чимало кавоманів стикалися з ситуацією, коли напій "тікав" з турки, розливаючись по всій плиті. Такий нюанс не зовсім приємний, бо тоді кава залишає запах горілості, проте це можна легко виправити.

Коли кава нагрівається, то з ефірних олій та газів утворюється густа пінка, пише "РБК-Україна". Вона перекриває вихід повітря, тому рідина миттєво підіймається вгору. Кава найчастіше збігає при сильному вогні.

Що робити, щоб кава перестала збігати?

Кава перестане "збігати", якщо в турку покласти дерев’яну шпажку, розташувавши її поперек горловини. Дерево здатне порушити цілісність пінки, тому пара почне виходити поступово. У результаті кава кипітиме рівномірно й не переллється через край.

Є ще один перевірений лайфхак. Потрібно одразу після появи пінки додати в турку 1 – 2 чайні ложки холодної води. Такий температурний контраст добре впливає на осідання пінки. Цей метод використовують у кав’ярнях, коли готують каву по-турецьки.



Простий лайфхак приготування кави в турці / Фото Freepik

Сильний вогонь під час приготування кави – поширена помилка. Готувати каву варто на мінімальному нагріві не відходячи від плити. А от повільне нагрівання допомагає контролювати процес. Якщо пінка не "збіжить", то напій зберігатиме приємний аромат.

Каву варто варити у турці. Саме в такій спеціальній посудині пінка має більше простору й не підіймається миттєво. Також важливо не наливати воду до кінця, а залишити вільне місце на початку звуження горлечка в турці.

Як збити молоко до кави?

Щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.

