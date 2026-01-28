Без духовки й зайвого клопоту: як приготувати "японський чизкейк", що підкорив соцмережі

У соцмережах стрімко набирає популярності "японський чизкейк". Його легко приготувати вдома без духовки, складних рецептів і великої кількості посуду.

Рецептом популярного "японського чизкейка" поділилися на сайті Євгена Клопотенка.

Як приготувати "японський чизкейк"?

Основу "Японського чизкейка" становлять хрустке, розсипчасте, масляне печиво (найкраще підійде Biscoff) і натуральний грецький йогурт або ісландський скир.

Йогурт може бути як просто білим, так і зі смаком ягід, ванілі чи фруктів. Головне, щоб він мав густу консистенцію.

Далі просто у контейнер із йогуртом потрібно вертикально вставити якомога більше печива та поставити його в холодильник на 6 – 8 годин або залишити на ніч. За цей час печиво вбирає зайву вологу й розм'якшується настільки, що його легко набирати ложкою разом із йогуртом.

Приготування "японського чизкейка": дивіться відео

За бажанням смак можна урізноманітнити, додавши фрукти, горіхи, мед або джем. А для більш ніжної, кремової консистенції йогурт можна попередньо змішати з невеликою кількістю крем-сиру.

Як альтернативу печиву Biscoff можна використати сабле, "Орео", крекери Грехема або будь-яке інше печиво, яке є під рукою.

Чому "японський чизкейк" став таким популярним?

Як повідомляє BBC, популярність "японського чизкейка" значною мірою пояснюється надзвичайною простотою його приготування.

Крім того, дехто позиціонує цей десерт як "здоровішу" та низькокалорійну альтернативу класичного чизкейка.

"Японський чизкейк" став трендом в соцмережах: дивіться відео

Ще одним чинником успіху стала його вірусність. У соцмережах масово поширюються фото та відео естетично оформлених банок із йогуртом та акуратно вставленим печивом. Саме ці візуальні образи й запустили вірусний ефект, спонукаючи користувачів долучатися до тренду та повторювати його вдома.

