Сніг не танув до квітня: якою була найсуворіша зима в Україні 97 років тому

Найсуворішою зимою 20 століття зазвичай називають зиму 1929 року. Вона відзначилася не лише екстремальними морозами, а й надзвичайною кількістю снігу.

Якою була ситуація на заході України?

У Національному цифровому архіві Польщі збереглося кілька світлин, які зафіксували аномально сніжну зиму на території Тернопільщини та Львівщини у 1929 році.

На фотографіях можна побачити залізничні колії сполученням Тернопіль – Ланівці та Львів – Тернопіль. Через багатометрові снігові замети рух потягів на цих напрямках був повністю зупинений.

Засніжена залізниця на Львівщині / Фото Національного цифрового архіву Польщі

Відомо, що тоді перші снігопади розпочалися ще в першій половині жовтня. Стійкий сніговий покрив утримувався від початку грудня до середини квітня. У період із січня по березень його висота коливалася від 20 – 60 сантиметрів в низині та до понад 100 сантиметрів у передгірських районах.

Постійні снігові замети змусили Львівську дирекцію залізниць тимчасово припинити рух майже на всіх місцевих залізницях. Навіть після відновлення сполучення потяги прибували до Львова зі значними затримками: швидкі поїзди з Варшави запізнювалися на 15 хвилин, з Кракова – на 45 хвилин, пасажирські з Бродів – на 120 хвилин, із Варшави – на 140 хвилин, із Самбора – на 35 хвилин, а з Тернополя – на 14 хвилин.

У Львові в 1929 році зупиняли рух на всіх залізницях / Фото Національного цифрового архіву Польщі

"Вже кілька днів працює у Львові – гусеничний танк, обладнаний мотором потужністю 1 000 кінських сил, який використовується для видалення більших шарів снігу. Коли танк їхав по вулицях, то викликав неабияке захоплення та великий інтерес у перехожих", – писали в газетах того часу.

Якою була зима 1929 року у решті регіонів?

Сильні морози спричинили масове вимерзання посівів у степових регіонах та на Лівобережжі Дніпра. Зима 1929 року стала однією з найхолодніших по цілій Європі.

Зима 1929 року була однією з найхолодніших / Фото Національного цифрового архіву Польщі

Саме тоді в Києві двічі зафіксували температуру -32,2 градуси. Водночас на Південному березі Криму морози сягали -22…-25 градусів.

Чому у 2026 році в Україну знову прийшли сильні морози?

Український синоптик Віталій Постригань пояснив, чому Україну накрила морозна погода. За його словами, над Євразією панує потужний континентальний антициклон, відомий як сибірський.

Для уяви його масштабів – він локалізується від Далекого Сходу аж до Афін. А це відстань близько 7 тисяч кілометрів. Його роль – блокуюча стіна для теплої Атлантики і він відкрив дорогу для безперешкодних вторгнень полярного холоду,

– зазначає синоптик.

Згідно з попередніми розрахунками та модельними прогнозами, до 25 січня Україна залишатиметься під впливом сухого континентального повітря з низькими температурами.

Постригань зазначає, що потепління можливе лише у разі послаблення цього потужного холодного антициклону.

Чи справді в Україні вдарять морози до -30?