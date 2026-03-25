Дівчина 4 місяці не могла знайти роботу, поки не випробувала цей "забутий" метод

У час, коли пошук роботи дедалі частіше відбувається через онлайн-платформи, одна кандидатка вирішила діяти нестандартно. Після чотирьох місяців безрезультатних спроб вона відмовилася від сотень електронних відгуків і повернулася до методу, який колись був звичним і вже за кілька тижнів отримала роботу.

Про те, яким методом скористалася 25-річна Камілла Манаоіс, розповідає CNBC.

Дивіться також Ніколи не хотіла бути письменницею: ким насправді мріяла стати Леся Українка та що їй завадило

Який нестандартний спосіб може допомогти знайти роботу?

Манаоіс кілька місяців безуспішно намагалася знайти роботу. Вона подавала заявки через LinkedIn (навіть оформила преміум-підписку), користувалася сайтами вакансій і напряму зверталася до компаній, однак не отримала жодної відповіді.

Після чотирьох місяців безрезультатних пошуків вона вирішила змінити підхід.

Якщо я надішлю лист, він точно потрапить до когось на стіл. Це не електронна пошта, яка може загубитися в спамі,

– пояснила вона.

Манаоіс відправила шість листів потенційним роботодавцям. У кожному конверті були:

резюме;

мотиваційний лист;

рекомендація від колеги;

коротке звернення.

У записці вона зазначила: "Деякі кандидати покладаються на алгоритми. Я ж обираю більш надійний шлях – ваш стіл".

Хоч сама дівчина визнає, що це виглядало дещо дивно й навіть ніяково, саме такий крок дозволив їй вирізнитися серед інших кандидатів.

Із шести компаній відповіли чотири. Частина відмовила, однак один із відгуків виявився вирішальним. Її резюме передали до комунікаційного агентства Carma Connected, де її врешті взяли на роботу.

Як на такий підхід до пошуку роботи відреагували у компанії?

Віцепрезидентка агентства Крістін Віттемор зізналася, що команда була приємно здивована таким підходом.

Для людини її віку це було справді незвично. Це одразу привернуло нашу увагу,

– зазначила Віттемор.

Експерти підкреслюють, що нині кандидатам доводиться пробиватися крізь "океан однакових резюме". Через високу конкуренцію та активне використання ШІ багато заявок виглядають схожими, тому нестандартні рішення стають перевагою.

Кар'єрна консультантка Ліндсі Мастейн наголошує, що сьогодні важливо будь-яким способом донести свою заявку до живої людини, а не лише до алгоритмів.

"Я можу навчити професії, але не можу навчити тому, що вона зробила – це йде зсередини", – підсумувала її керівниця.

Відколи Манаоіс почала працювати, вона повністю виправдовує очікування: проявляє ініціативу, швидко навчається та самостійно знаходить рішення.

Чому ШІ ускладнює пошук роботи для молоді?

Як повідомляє BBC, студентка з Лондона Бхувана Чілукурі подала понад 100 заявок на роботу й отримала відмову на кожну з них.

Були моменти, коли я подавала заявку, а менш ніж за дві хвилини отримувала відмову, що справді жахливо,

– зазначає вона.

За її словами, значна частина заявок навіть не доходить до рекрутерів, адже їх відсіюють алгоритми.

За даними LinkedIn, близько 89% рекрутерів у Великій Британії планують активніше використовувати штучний інтелект у процесі найму.

Це відбувається на тлі посилення конкуренції на ринку праці, адже кількість вакансій скоротилася майже вдвічі порівняно з періодом після пандемії.

Генеральний директор рекрутингової компанії Adecco Деніс Машуель зауважив, що в середньому кандидатам доводиться подавати близько 200 заявок, аби отримати одну пропозицію роботи.

"Якщо ви звертаєтесь до 500 кандидатів, ви створюєте 499 розчарованих людей", – пояснив він.

Компанії дедалі частіше залучають ШІ для обробки великої кількості резюме, а також для проведення відеоспівбесід і первинного відбору кандидатів. Водночас деякі роботодавці визнають, що такий підхід може негативно впливати на мотивацію шукачів роботи.

У юридичній фірмі Mishcon de Reya, яка отримала близько 5 000 заявок на 35 вакансій, уже тестують чат-боти для первинного відбору кандидатів. Там вважають, що використання ШІ може зробити процес більш структурованим і навіть справедливішим. Втім, самі кандидати ставляться до цього з недовірою.

Як відповідати на одне з найскладніших запитань під час співбесіди?