Цьому десерту понад 4000 років: чому колись його могли їсти лише багатії

Попри поширені міфи про те, що морозиво нібито винайшли стародавні китайці, а до Європи його привезли Марко Поло чи Катерина Медіяі, реальна історія десерту значно складніша та охоплює різні культури та епохи. Ба більше, протягом століть морозиво залишалося справжньою розкішшю, доступною переважно аристократії та заможним людям.

Коли з'явилося перше морозиво і чому це було ще за 4000 років до нашої ери, пишуть в History.

Яка історія виникнення відомого холодного десерту?

Перші прототипи охолоджених десертів з'явилися ще за 4000 років до нашої ери: історичні дані вказують на те, що знать у Месопотамії вздовж річки Євфрат будувала спеціальні льодовики для порятунку від спеки, а у 5 столітті до нашої ери на вулицях Афін уже торгували снігом для охолодження вина.

Відомо також, що римський імператор Нерон у першому столітті насолоджувався крижаними сумішами з додаванням меду. Крім того, схожі традиції існували й у Китаї часів династії Тан, де готували напій із замороженого молока водяного буйвола з камфорою. Втім значний внесок у розвиток десерту зробив ісламський світ.

Зауважте! Якось перські вельможі пригостили найвідомішого полководця Олександра Македонського унікальним десертом, яке освіжало у спекотну пору року. Такі ласощі припали до душі Македонському. До того ж він вважав, що у спеку морозиво надає сили воїну. Після цього до холодного десерту почали додавати мед та вино.

Варто звернути увагу на те, що історично так склалося, що термін "морозиво" охоплює доволі широкий спектр різних видів десертів. І основними з них є: заморожений лід, сорбет, шербет, заморожений йогурт тощо.

Турецький шербет на Сході

Сучасне англійське слово "шербет" походить від турецького терміна, що описує категорію підсолоджених напоїв, охолоджених снігом.

У персів також є схожий десерт, який має назву фалуде і який існує вже століттями – це ласощі з вермішелі в охолодженому сиропі. А в Індії імператори Моголів віддавали перевагу кулфі, так званому квазіморозиву, бо це насправді був густий десерт зі згущеного молока, замороженого у формах.

Таким чином, перші підтверджені записи про кулфі майже збігаються з найдавнішими свідченнями про заморожені шербети та морозиво у Європі. І такий технологічний прорив в обох випадках став можливим завдяки знанням, поширеним в арабському світі з 13 століття: люди з'ясували, що суміш льоду з сіллю створює реакцію, яка дозволяє охолоджувати рідину значно нижче нуля.

Постійне помішування такої суміші запобігало утворенню великих кристалів льоду, перетворюючи її на ніжну замерзлу піну.

Італійський лід у Європі

В Європі справжнє морозиво почали виготовляти в Італії лише на початку 1600-х років, майже через століття після переїзду Катерини Медічі до Франції. Перші письмові описи десертів з водяного льоду датуються 1620-ми роками, а в 1672 році англієць Еліас Ешмол записав, що "одну тарілку морозива" подавали королю Карлу II на бенкеті попереднього року.

До речі, перший офіційний рецепт молочного сорбету був опублікував неаполітанський стюард Антоніо Латіні у 1694 році. Це був сорбет з карамелізованою гарбузовою начинкою.

Американська історія морозива

Вона почалася з європейських колоністів. Документи підтверджують, що в 1744 році його подавала перша леді Меріленду, а в 1784 році Джордж Вашингтон придбав механічну морозивоварку для свого маєтку в Маунт-Вернон.

А Томас Джефферсон, який полюбив французький стиль десерту під час дипломатичної служби в Парижі, залишив по собі 10 кулінарних рецептів, і один із них – це ванільне морозиво на яєчних жовтках. Бувши президентом, він подавав морозиво у своєму особняку щонайменше 6 разів.

Втім наприкінці 19 століття Америка почала перетворюватися на центр інновацій і у 1874 році у Філадельфії вигадали змішувати морозиво з газованою водою. Відтак вже у 1881 році з'явилося знамените морозиво-сандей.

Цікаво! Назва "сандей", найімовірніше, походить від так званих "синіх законів", які забороняли продаж газованої води у неділю в США.

Популярність вафельного ріжка закріпилася після Всесвітньої виставки 1904 року в Сент-Луїсі, а 1923 рік став роком патентування фруктового морозива. Згодом, у 1930-х роках, компанії Dairy Queen та Carvel розробили технологію м'якого морозива.

Сьогодні цей десерт люблять настільки, що його доставляють навіть у найхолодніші куточки планети: на антарктичній станції Мак-Мердо апарат для м'якого морозива Frosty Boy є одним із найпопулярніших місць серед науковців.

Чому морозиво було десертом лише для багатих?

Втім помітно, що відомий холодний десерт століттями залишався розкішшю для еліт. Простолюду фактично не доводилося його споживати. Це трапилося насамперед через складність отримання та зберігання льоду, йдеться у книзі "Наука про морозиво" Кріс Кларк та Ендрю Кокс.

Задовго до появи холодильників лід потрібно було заготовляти взимку на озерах та річках, а потім зберігати у спеціальних льодовнях, яку були утеплені соломою, деревом або землею. Така інфраструктура була дорогою, тому дозволити собі заморожені десерти могли переважно королівські двори, аристократія та заможні люди.

До 17 – 18 століттях морозиво в Європі подавали переважно на бенкетах еліти: при дворах короля Англії Карла II, французьких монархів та російської імператриці Катерини II. І для виготовлення десерту використовували не лише дорогий лід, а й велику кількість цукру, вершків та спецій, які самі по собі були коштовними продуктами на той час.

Ще однією проблемою була нестабільність постачання льоду, пояснюють в ScienceDirect. До середини 19 століття людство залежало від природного льоду: якщо зима була теплою, виникав дефіцит, а ціни різко зростали. Через це морозиво залишалося сезонним і дорогим продуктом.

Переломним моментом в цій історії стало винайдення механічного охолодження та машин для виробництва льоду. У 1840-х роках з'явилися перші ручні морозивниці, що значно спростили процес виготовлення морозива. І саме ці винаходи перетворили морозиво з елітного десерту на масовий продукт.

Які зараз смаки морозива можна скуштувати?

На сьогодні морозиво вже давно є частиною повсякденного життя у спекотну пору року, і це призвело до того, що великі мережі постійно експериментують із новими поєднаннями смаків. Наприклад, у KFC нещодавно з'явилося так зване "секретне меню", яке вже активно обговорюють у соцмережах.

Найбільше уваги користувачів привернув незвичний десерт – морозиво з беконом. Про новинку розповіла блогерка @leno4ka_pog у TikTok. За її словами, десерт поєднує класичне ніжне морозиво, солодкий ягідний соус і шматочки солоного бекону. Бекон створює дуже яскравий посмак, через що така комбінація може сподобатися далеко не всім.

Ще одна блогерка, Юлія Мусійчук, також поділилася враженнями від морозива з беконом у Threads. Вона зазначила, що ягідний соус вийшов доволі вдалим, однак бекон відчувається окремо від самого десерту й створює дуже контрастне поєднання смаків.

Подібні експерименти добре демонструють, наскільки морозиво змінилося за останні століття – від розкоші для аристократів до продукту, з яким бренди можуть дозволити собі навіть найнеочікуваніші експерименти.