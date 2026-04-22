Хіт 1977 року з двох акордів повернувся через пів століття та став номер 1

Цей хіт, який випустили 1977 року, довів, що для успіху не завжди потрібна складна музика. Дана пісня була побудована всього на кількох акордах, але змогла пережити десятиліття й знову повернутися в чарти через 50 років.

Чим відома пісня, яка отримала визнання знову через пів століття, йдеться у журналі Parade.

Яка пісня отримала визнання знову через 50 років?

Пісня "Dreams" гурту Fleetwood Mac була написала у 1977 році як сингл до альбому Rumours. Вона стала єдиним хітом гурту, що посіла 1 місце в чарті Billboard Hot 100 в США. А ще вона зайняла 9 місце у списку "500 найкращих пісень усіх часів" журналу Rolling Stone.

Загалом пісня була написана Стіві Ніксом приблизно в доволі бурхливий період для групи, зокрема емоційні наслідки запису альбому Rumours та розрив відносин всередині колективу.

Втім популярність пісні знову повернулася і трапилося це у 2020 році, коли вона злетіла в чарти після вірусного відео. Як пояснює музичний продюсер та педагог Ріка Біто, "Dreams" гурту Fleetwood Mac найкращою двоакордовою піснею всіх часів. І саме простота робить її такою сильною.

Головна відмінність пісні полягає у тому, наскільки вона є завершеною попри мінімальну структуру. Продюсер каже, що в таких піснях зазвичай чудові куплети та ще кращі приспіви.

Приспіви мають вищий вокальний діапазон, і це робить їх звучання завершеним,

– додає Біто.

До речі, є ще 2 пісні, які так само, як пісня "Dreams", побудована на двох акордах. Йдеться про "A Horse with No Name" гурту America, випущена в 1971 році, та "Something in the Way" гурту Nirvana з альбому гурту 1991 року Nevermind.

Перша пісня є фолк-роковим хітом, яка досягнула 1 місця в Billboard Hot 100 та швидко стала однією з найбільш впізнаваних акустичних пісень своєї епохи.

А сила другої пісні полягає у суворому мінімалізмі та емоційній вазі.

Як була написана пісня?

Пісня "Dreams" була записана разом із продюсерами Кеном Кейлатом та Річардом Дашутом у студії Record Plant у Каліфорнії. В цій студії Нікс, маючи вільний час, взяла електропіаніно Fender Rhodes і пішла до іншої кімнати. Вона за лічені хвилини створила майбутній хіт (кажуть, що це було за 10 хвилин), йдеться у матеріалі від Rhino.

Втім перша реакція колег була доволі стриманою. Як зізналася Крістін Мак-Ві, пісня спочатку здалася доволі простою та навіть нудною. Але ситуацію змінив Ліндсі Бекінгем, який переробив аранжування: він поділив композицію на кілька частин та зробив так, щоб одна й та сама гармонія звучала по-різному.

