Хіт 1977 року з двох акордів повернувся через пів століття та став номер 1
- Пісня "Dreams" гурту Fleetwood Mac, випущена у 1977 році, знову стала популярною завдяки вірусному відео.
- Незважаючи на простоту, ця двоакордна пісня була єдиним хітом гурту, що посів 1 місце в чарті Billboard Hot 100.
Цей хіт, який випустили 1977 року, довів, що для успіху не завжди потрібна складна музика. Дана пісня була побудована всього на кількох акордах, але змогла пережити десятиліття й знову повернутися в чарти через 50 років.
Чим відома пісня, яка отримала визнання знову через пів століття, йдеться у журналі Parade.
Читайте також Назвала конфлікт "срачем": що відомо про поетесу Дар'ю Лісіч, яка опинилася у центрі скандалу
Яка пісня отримала визнання знову через 50 років?
Пісня "Dreams" гурту Fleetwood Mac була написала у 1977 році як сингл до альбому Rumours. Вона стала єдиним хітом гурту, що посіла 1 місце в чарті Billboard Hot 100 в США. А ще вона зайняла 9 місце у списку "500 найкращих пісень усіх часів" журналу Rolling Stone.
Загалом пісня була написана Стіві Ніксом приблизно в доволі бурхливий період для групи, зокрема емоційні наслідки запису альбому Rumours та розрив відносин всередині колективу.
Втім популярність пісні знову повернулася і трапилося це у 2020 році, коли вона злетіла в чарти після вірусного відео. Як пояснює музичний продюсер та педагог Ріка Біто, "Dreams" гурту Fleetwood Mac найкращою двоакордовою піснею всіх часів. І саме простота робить її такою сильною.
Головна відмінність пісні полягає у тому, наскільки вона є завершеною попри мінімальну структуру. Продюсер каже, що в таких піснях зазвичай чудові куплети та ще кращі приспіви.
Приспіви мають вищий вокальний діапазон, і це робить їх звучання завершеним,
– додає Біто.
До речі, є ще 2 пісні, які так само, як пісня "Dreams", побудована на двох акордах. Йдеться про "A Horse with No Name" гурту America, випущена в 1971 році, та "Something in the Way" гурту Nirvana з альбому гурту 1991 року Nevermind.
- Перша пісня є фолк-роковим хітом, яка досягнула 1 місця в Billboard Hot 100 та швидко стала однією з найбільш впізнаваних акустичних пісень своєї епохи.
- А сила другої пісні полягає у суворому мінімалізмі та емоційній вазі.
Як була написана пісня?
Пісня "Dreams" була записана разом із продюсерами Кеном Кейлатом та Річардом Дашутом у студії Record Plant у Каліфорнії. В цій студії Нікс, маючи вільний час, взяла електропіаніно Fender Rhodes і пішла до іншої кімнати. Вона за лічені хвилини створила майбутній хіт (кажуть, що це було за 10 хвилин), йдеться у матеріалі від Rhino.
Втім перша реакція колег була доволі стриманою. Як зізналася Крістін Мак-Ві, пісня спочатку здалася доволі простою та навіть нудною. Але ситуацію змінив Ліндсі Бекінгем, який переробив аранжування: він поділив композицію на кілька частин та зробив так, щоб одна й та сама гармонія звучала по-різному.
Що відомо про одну із найвідоміших пісень у світі?
Пісня "I Will Follow Him" у виконанні Пеггі Марч у 1963 році очолила Billboard Hot 100. Впродовж 3-х тижнів вона залишалася на першому місці. Сам ж виконавиця мала лише 15 років, що зробило її наймолодшою співачкою, яка досягла такого результату.
Сама Пеггі Марч, справжнє ім'я якої Маргарет Аннемарі Баттавіо, стала помітною на сімейному заході. І у 14 – 15 років вона записала свою першу пісню, що і принесла їй світове визнання.
Але після цього успіху співачка не змогла прорватися далі в США, а тому продовжила кар'єру у Європі, де була популярною протягом багатьох років.