Хто б зіграв в українській "Грі престолів": у мережі точиться запекле обговорення

Культовий серіал "Гра престолів" закінчився доволі багато років тому. Однак у мережі не перестають його активно обговорювати.

У threads припустили, як міг би виглядати каст серіалу, якби його знімали в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис nails_swalit.

Як міг би виглядати цей серіал?

Все почалось із допису про те, які українські зірки могли б зіграти ролі у "Грі Престолів". Спершу визначили претендентів на головні ролі.

Хто б міг зіграти: дивіться пост

Однак на цьому все не зупинилось. Користувачі почали розвивати цю тему та будувати припущення стосовно інших персонажів. За кілька днів допис переглянули майже 400 тисяч разів. Він зібрав чимало вподобань та коментарів.

Здебільшого там жартують та роздумують, хто б з українських зірок ще міг би зіграти у культовому серіалі.

Кого ще можна було б побачити в українській "Грі престолів" / Скриншоти 24 Каналу

Що відомо про серіал "Гра престолів"?

"Гро престолів" – це американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я", мовиться у Вікіпедії. Всього він має 8 сезонів.

Цей серіал дуже сподобався аудиторії, його дивилась по всьому світу, тому не дивно, що він отримав статус культового. Однак кінцівка історії дещо розчарувала фанатів.

