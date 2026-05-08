Материнство, що змінило світ: 3 жінки-винахідниці, які створили речі без яких не обійтися

Марта Костон, Мелітта Бенц та Меріон Доновав – усі ці жінки фактично змінили світ, починаючи з материнського досвіду та побутових труднощів. Обмежені фінансові можливості, щоденний побут та інше стали для них поштовхом до винаходів, про які зараз відомо всім.

Як материнський досвід та винахідливість ставали поштовхом до винаходів та що незвичайного створили жінки-винахідниці

Як вдова моряка створила сигнальні ракети, що рятували життя?

Марта Костон (Хант) народилася у Балтиморі в 1826 році. Вона вийшла заміж за Бенджаміна Франкліна Костона, винахідника, який працював військово-морським вченим на Вашингтонській військово-морській верфі, зазначають в сайті National Inventors Hall of Fame.

У 1848 році чоловік Марти помирає через проблеми зі здоров'ям, які виникнули внаслідок впливу хімічних речовин на роботі.

Таким чином, вона стала матір'ю-одиначкою у 21 рік, маючи 4 дітей на руках (відомо, що 2 дітей також трагічно загинули після смерті батька). Через такі життєві обставити фінансових можливостей для утримання сім'ї майже не було, пишуть в Mental Floss.

Відтак жінка вирішує, що повинна завершити проєкт чоловіка та перевтілити її в успішну реальність. Він ще до своєї смерті розробляв ракети, які можна було б побачити з великої відстані у морі. Але його конструкції виявилися непрацездатними. Натомість Марта переосмислила його роботу та фактично винайшла систему сигнальних ракет.

Річ у тім, що під час розробки вона запозичила технологію з феєрверків, надавши сигнальним ракетам кольорів, які б горіли червоним, білим та синім кольорами.

Вже згодом вона отримала патент на свої "піротехнічні нічні сигнали" у 1859 році. Після цього Костон заснувала компанію Coston Manufacturing Co і почала продавати свої сигнальні ракети. Під час Громадянської війни в США її винахід допоміг врятувати життя великій кількості моряків, які зазнали корабельної аварії.



Реклама сигнальних ракет Coston 1913 рік / Фото Вікіпедія

Як домогосподарка й мати 2 дітей змінила спосіб приготування кави у світі?

Мелітта Бенц не була ані професійною інженеркою, ані науковицею. Вона була матір'ю 2 синів та домогосподаркою з Дрездена, і саме щоденні побутові труднощі підштовхнули її до винаходу, який згодом змінив культуру споживання кави у світі.

Річ у тім, що ще на початку 20 століття кава часто виходила гіркою, а її гуща потрапляла у чашку. Через це Бенц почала шукати простіший та "чистіший" спосіб заварювання.

Відтак у 1908 році Мелітта створила перший паперовий кавовий фільтр буквально з підручних матеріалів. Вона зробила отвори в латунному кухлі та використала промокальний папір зі шкільного зошита свого сина, аби відділяти кавову гущу від напою, йдеться на сайті Mellita Group.

Такий домашній експеримент став основою для винаходу, на який жінка згодом і отримала офіційний патент.

Після отримання патенту Бенц фактично започаткувала сімейний бізнес. Разом із чоловіком та дітьми вона почала продавати фільтри у власному будинку в Дрездені, а згодом компанія перетворилася на всесвітньо відомий бренд Melitta.

Моя прабабуся не лише заклала фундамент сучасної Melitta Group. Її новаторський дух, високий рівень інновацій та постійна зосередженість на потребах клієнтів продовжують формувати нашу компанію сьогодні та є орієнтиром і рушійною силою наших думок і дій,

– згадує її онук Джеро Бенц, член правління Melitta Group.

Зауважте! Зараз Melitta Group – це відомий німецький концерн, спеціалізація якого полягає у виробництві та продажі продукції для приготування кави та чаю, а також різноманітних побутових товарів. До списку основних товарів входять: кавомашини, кава, паперові фільтри, засоби видалення накипу. Зараз концерн має представництва в 50 країнах світу.

Від материнських побутових труднощів до винаходу одноразових підгузок?

Меріон Донован стала однією з жінок, які змінили повсякденне життя мільйонів батьків саме завдяки власному материнському досвіду. У 1940-х роках вона – матір 2 дітей – стикнулася з постійними проблемами тканинних підгузків, які протікали. Крім того, вони були незручними та часто спричиняли подразнення шкіри у немовлят.

Цікаво! Після закінчення навчання в університеті Донован переїхала до Нью-Йорка, де влаштувалася на посаду редактора відділу краси в журналі Vogue. І там вона працювала до моменту поки не звільнилася з посади для того, щоб зосередитися на вихованні дітей.

Проблеми, з якими стикнулася Меріон, призвели її до того, що перший свій винахід жінка буквально створила вдома. У статті The New York Times, Донован настільки втомилася щоночі міняти мокрі пелюшки та простирадла своїх дітей, що просто зняла шторку у ванній, розрізала її та сіла за швейну машинку.

Меріон Донован позує на фото / Зображення Національного музею американської історії, Смітсонівський інститут

Вже у 1951 році жінка отримала патент на свій винахід, а згодом запропонувала ще радикальнішу ідею – одноразові паперові підгузки, зазначається в National Inventors Hall of Fame.

І попри те, що багато чоловіків-керівників спершу не вірили в перспективність її ідеї та вважали такий продукт "непотрібним", бо, на їхню думку, жінки й так звикли прати тканинні підгузки, концепція Донован згодом стала основою для створення знаменитих підгузків Pampers.

Її історію часто називають прикладом того, як материнський досвід та щоденні побутові труднощі можуть привести до винаходу світового масштабу. Тому не дивно, що Меріон Донован вважають однією з найвпливовіших жінок-винахідниць 20 століття.

Що ще відомо про жінок, які вміли творити бізнес-імперії?

Ще раніше ми розповідали про одну із відомих жінок світу, яка змогла створити власну імперію краси з нуля. Йдеться про Елізабет Арден, справжнє ім'я якої Флоренс Ґрем.

Її життя було звичайним: вона народилася в Канаді в родині фермерів, сім'я мала фінансові труднощі, з дитинства допомагала по господарству тощо. Втім коли дівчина досягнула дорослого віку, то змогла переїхати до США. Саме там вона зацікавилася сферою краси та косметики.

Відтак у 1910 році їй вдалося навіть відкрити свій перший салон у Нью-Йорку, маючи лише невеликий стартовий капітал. Назва була такою – Elizabeth Arden. З часом Арден почала співпрацювати з хіміками та створювати власні косметичні формули.

Завдяки продуманому маркетингу бренд швидко став відомим у світі. До 1915 року бренд уже почав виходити на міжнародний ринок, а у 1922 році Арден відкрила салон у Парижі, а згодом – у Південній Америці та Австралії.

Відтак підсумовуючи її результати наприкінці життя, цій жінці вдалося створити понад 100 салонів по всьому світі, а її власна лінійка косметики налічувала приблизно 300 продуктів.