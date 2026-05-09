Від інженерії, психології та спорту до акторства: 3 зірки, які могли не дістати слави в кіно

Роуен Аткінсон, Наталі Портман та Двейн Джонсон могли ніколи не стати світовими зірками, якби обрали свій початковий шлях. Річ у тім, що вони мріяли не про акторством спочатку, а про інженерію, психологію та спорт із кримінологією. Втім випадкові повороти долі привели їх саме в Голлівуд.

Ким мріяли стати світові зірки до того, як почали акторську кар'єру і чому деякі професії можуть дивувати, розповідає 24 Канал.

Чому Роуен Аткінсон міг так і не з'явитися як Містер Бін?

Один із найвідоміших комедійних акторів світу Роуен Аткінсон прийшов насправді у комедію через науку. Насправді Роуен навчався на інженера і спочатку здобував ступінь з електротехніки в Ньюкаслському університеті у Великій Британії.

В інтерв'ю GQ Аткінсон каже, що насправді до 20 років він вважав, що таки стане інженером-електриком. Але після того, як він продовжив навчання вже в Оксфордському університеті, під час роботи над технічними проєктами почав брати участь у театральних виступах, що дало поштовх до акторської кар'єри.

Таким чином, Аткінсон навіть розпочав роботу над докторською дисертацією, але вирішив повністю присвятити себе комедії.

Цікаво! Народився актор в Консетті, поблизу Ньюкасла, в заможній фермерській родині. Здобував він освіту перед університетом спочатку в хористській школі в Даремі, а потім у приватній школі Святого Біса на березі Ірландського моря.

Роуен Аткінсон попри його комічні ролі доволі стриманий чоловік. І в цьому не залишилося осторонь його інженерне мислення, адже воно вплинуло на саму конструкцію його гумору: Аткінсон будує сцени як задачі з чіткою логікою, де кожен жест працює як елемент комедії.

Найвідомішою роллю Аткінсона й досі залишається Містер Бін, який став його візитівкою у світовій комедії. Серед найпомітніших робіт актора також фільми "Містер Бін", "Агент Джонні Інгліш" та "Чотири весілля та один похорон", а також серіал "Людина проти бджоли".

Як навчання в Гарварді змінило кар'єру Наталі Портман?

Навіть перебуваючи на піку акторської кар'єри, Наталі Портман свідомо поставила освіту не нижче за кіно і обрала Гарвардський університет, адже мріяла поєднати своє життя із психологією. Вона здобувала ступінь бакалавра з 1999 року по 2003 рік, йдеться у Гарвардській газеті.

Навчання стало для неї не лише академічним вибором, а й способом довести собі та оточенню, що її не можна сприймати лише як акторку. Вона свідомо обирала складні курси й намагалася будувати ідентичність поза кіноіндустрією. Тому під час навчання Портман навіть свідомо скорочувала кількість кінопроєктів.

Можна зробити висновок, що історія Портман це про те, що навіть кар'єра світового рівня не завжди визначатиме професійну ідентичність, адже інколи хочеться мати якийсь альтернативний шлях поза екраном.

Нагадуємо, що Наталі Портман народилася в Єрусалимі, але виросла в Сайоссеті, штат Нью-Йорк. Вона дебютувала в кіно у віці 11 років, а першою стрічкою для нею став французький бойовик "Леон: Професіонал" (1994), де вона виконувала роль сироти, яка потоваришувала з вбивцею.

Відтоді Портман знялася в десятках повнометражних фільмах й працювала з багатьма провідними режисерами індустрії, включаючи Майка Ніколса, Вуді Аллена та Тіма Бертона.

Як Двейн Джонсон через кримінологію, футбол та травму опинився в Голлівуді?

Майбутній голлівудський актор Двейн Джонсон спочатку бачив своє майбутнє не в кіно, а в професійному спорті. Він навіть був максимально близьким до кар'єри в американському футболі.

Він навчався в Університеті Маямі, а його профіль був пов'язаний з кримінологією. Закінчив університет Джонсон у 1995 році. Однак серія травм стала точкою неповернення, адже після цього спортивна кар'єра, яка здавалася вже давно визначеною, втратила перспективу, писали в Teen Vogue.

Відтоді він почав займатися реслінгом, де і став зіркою WWE. А звідти почався його шлях у кіно, який привів до статусу одного з найкасовіших акторів світу. Наприклад, у 2016 році Forbes назвали його найбільш високооплачуваним актором 2016 року, який заробив понад 64 мільйони доларів.

Зауважте! The Rock знімався у багатьох популярних бойовиках, пригодницьких і комедійних фільмах, серед яких найвідомішими стрічками є "Форсаж 5", "Джуманджі" (2 частини), "Чорний Адам", "Розлом Сан-Андреас", а також озвучував напівбога Мауї в мільтфільмі "Ваяна".

Як Марта Костон, Мелітта Бенц та Меріон Доновав змінили світ?

Не всі відомі винахідники спочатку планували змінювати світ або будувати кар'єру в науці. Так само як Роуен Аткінсон не бачив себе спочатку коміком, а Наталі Портман мріяла про академічне життя, так і багато жінок-винахідниць прийшли до своїх ідей через повсякденні труднощі.

Наприклад, Марта Костон після смерті чоловіка залишилася матір'ю-одиначкою з дітьми та вирішила завершити його нереалізований проєкт сигнальних ракет, які згодом почали рятувати життя моряків під час корабельних аварій.

Схожим чином до свого винаходу прийшла й Мелітта Бенц – домогосподарка та мати двох дітей із Дрездена. Її дратувало, що кава виходила гіркою, а гуща постійно потрапляла в чашку, тому у 1908 році вона створила перший паперовий кавовий фільтр із підручних матеріалів. Згодом цей домашній експеримент перетворився на бренд Melitta, який нині має представництва у десятках країн світу.

Ще однією жінкою, яка фактично змінила побут мільйонів батьків, стала Меріон Донован. Працюючи редакторкою в Vogue, вона залишила кар'єру заради виховання дітей, а постійні проблеми з мокрими пелюшками підштовхнули її до створення водонепроникного чохла для підгузків. Попри скепсис виробників, її ідея згодом стала основою для появи одноразових підгузків Pampers.