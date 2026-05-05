Пошук скарбів за GPS та відновлення розбитого посуду: 3 незвичні хобі, що підкорюють світ

Сучасні захоплення давно вийшли за межі звичного дозвілля. Тепер хобі може складатися із створення деталізованих мініатюрних світів, або ж з відновлення розбитого посуду, заповнюючи тріщини золотом. А для тих, кому до вподоби активні пригоди, планета перетворилася на інтерактивну карту, де за допомогою GPS можна шукати реальні скарби.

У добірці незвичайних занять від 24 Каналу розглядаємо хобі сучасності та з'ясовуємо, що робить їх унікальними.

Відтворення мініатюрного світу за допомогою румбоксів

Йдеться не просто про "склеювання будиночків", а про створення окремого світу в масштабі 1 до 12 або ж 1 до 24, де фокус людини переміщується з глобальних проблем на мікроскопічну естетику.

Під час процесу відтворення люди часто звертають увагу фактуру іржі на паркані, або ж на відтінки моху на камінні, чи те, як падає світло у вікно. Відтак людина фактично розвиває неймовірне терпіння.

Що таке румбокси (room + box): це мініатюрні тривимірні сцени або кімнати, зроблені в коробці. Вони відтворюють інтер'єри, побут чи навіть цілі історії в дуже маленькому масштабі. Простіше кажучи, це як ляльковий будиночок, але більш деталізований.

Для декого таке хобі навіть стає прибутковою справою – як для американської підлітки Елла Дойл. Вона створювала деталізовані лялькові будинки та румбокси, які потім публікувала в Instagram. Це швидко набирало свою аудиторію.

За даними CNBC у 2020 році, дівчина починала з невеликих проєктів, зокрема оформлення кімнат у цьому форматі, а згодом перейшла до складніших конструкцій: вона почала самостійно виготовляти меблі, декор та найдрібніші елементи інтер'єру.

З часом хобі переросло в бізнес, адже Дойл почала керувати власним магазином на Etsy. Там вона продає мініатюрні меблі та аксесуари ручної роботи: на той час рослина для лялькового будиночка могла коштувати 4,50 долара, а кухонна плита розміром три дюйми на замовлення може коштувати 80 доларів.

Станом на зараз дівчина досі веде Instagram під ніком life.in.a.dollhouse, де публікує свої нові роботи. Останній її допис з роботою будиночка у горах, який вона створила після сімейної літньої поїздки до Монтани.

Мій батько постійно згадував, як би він хотів переїхати туди, оточений всією цієї красою. Я надихнулася цим та вирішила створити мініатюрну версію будинку мрії,

– написала Дойл.

Гірський будиночок в мініатюрі та інші роботи Елли Дойл / Інстаграм life.in.a.dollhouse

Чому кінцугі – це більше, аніж просто хобі?

Це японська техніка ремонту розбитого посуду за допомогою лаку, змішаного із золотим порошком. Японською назва цієї справи пишеться так: 金継ぎ, а означає "мистецтво золотого шва" чи "золота латка". Особливість цього хобі полягає в тому, щоб не приховати всі тріщини на посуді, а підкреслити їх.

У Посольстві Японії в Україні пояснюють, що кінцугі – це насправді ціла філософія, адже ця справа навчає ще й сприймати власні недоліки.

Якщо дивитися на золоті тріщинки, викарбувані на боці колись розбитої чашки – одразу спадає на думку те, що не слід цуратися свого досвіду та своєї історії, а також – що навіть наші недоліки роблять нас унікальними,

– зазначають у Посольстві.

Загалом треба розуміти, що японські вірування вчать, що ніщо не буває дійсно зламаним, а будь-які недоліки можна зробити частиною власної історії. Саме тому заняття кінцугі вчить бачити красу навіть в помилках.

Як з'явилося кінцугі:

Ймовірний початок зародження кінцугі, за різними дослідженнями, вважається 15 століття. Історія свідчить, що сьогун Асікага Есімаса (той, хто посідав найвищу військово-феодальна посада в історії домодерної Японії) розбив улюблену чашку для чайної церемонії.

Не бажаючи її викидати, він наказав китайським майстрам відновити чашку. Її відновили, скріпивши скобами, але Асікага Есімаса був незадоволений цим, тому відправив її на реставрацію в Японію. Там майстри заповнили тріщини чашки золотом, що надало їй більшої цінності. Відтоді вважається, що правитель поширив в маси цю естетику, яка живе до сьогодні.



Чашка виконана у техніці кінцугі / Фото Вікіпедія (автор Haragayato)

Як полювати за скарбами у реальному світі?

Якщо уявити, що прямо зараз поруч із вами захований таємний контейнер, про який знають лише обрані, то це називатиметься геокешингом. Це така глобальна гра, яка перетворила всю планету на фактично інтерактивну карту пригод.

Якщо в іграх у таких випадках використовують різні сувої тощо, то у реальному житті люди, які займаються геокешингом, використовують GPS-координати. На сайті Geocaching пояснюють, що таким чином вони можуть знайти по всьому світі заховані фізичні контейнери.

Як це працює?

Хтось ховає контейнер, або його ще називають кеш, та публікує його координати в мережі. Завдання інших – знайти за допомогою смартфона або навігатора схованку. На сьогодні існують мільйони схованок у понад 190 країнах світу. Усередині контейнеру зазвичай лежить журнал відвідувань (logbook), де потрібно ставите свій підпис, фіксуючи перемогу. Часто в контейнерах лежать ще й дрібні сувеніри. Але якщо людина щось забирає, то має залишити натомість річ рівноцінної або більшої вартості. Геокешинг часто приводить у місця, які помітити важко: від затишних міських скверів до захопливих гірських вершин.

Ще одне незвичне заняття – збирати фігурки Funko Pop

Наприклад якщо румбокси – це створення мікросвіту, то Funko Pop – це про колекціонування емоцій. Річ у тім, що маленькі вінілові фігурки з великими головами стали справжнім культурним кодом, що об'єднує фанатів кіно, ігор та коміксів по всьому світу.

Часто їх можна побачити у блогерів, в офісах, на полицях магазинів та в колекціях фанатів. Втім вартість однієї фігурки може перевищувати іноді навіть тисячі доларів, водночас стандартну можна купити і за 15 доларів.

Як почалася історія Funko Pop: бренд з'явився ще у 1998 році. Його засновниками стали колекціонер іграшок Майк Беккер разом із дружиною, які розпочали власну справу у власному будинку. На початку створення проєкт був орієнтований на створення ностальгічних іграшок, а першою зробленою фігуркою був талісман ресторанів Big Boy.

У 2011 році відбувся запуск нової лінійки Pop! Vinyl, фігурки за прототипом якої створюються до сьогодні. Це велика голова, мале тіло та чорні очі.

Зараз компанія розрослася до таких масштабів, що має тисячі ліцензій на створення різних фігурок: від Гаррі Поттера до Star Wars.