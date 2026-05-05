В подборке необычных занятий от 24 Канала рассматриваем хобби современности и выясняем, что делает их уникальными.

Воспроизведение миниатюрного мира с помощью румбоксов

Речь идет не просто о "склеивании домиков", а о создании отдельного мира в масштабе 1 к 12 или 1 к 24, где фокус человека перемещается с глобальных проблем на микроскопическую эстетику.

Во время процесса воспроизведения люди часто обращают внимание на фактуру ржавчины на заборе, или на оттенки мха на камнях, или то, как падает свет в окно. Поэтому человек фактически развивает невероятное терпение.

Что такое румбоксы (room + box): это миниатюрные трехмерные сцены или комнаты, сделаны в коробке. Они воссоздают интерьеры, быт или даже целые истории в очень маленьком масштабе. Проще говоря, это как кукольный домик, но более детализированный.

Для некоторых такое хобби даже становится прибыльным делом – как для американской подростка Элла Дойл. Она создавала детализированные кукольные дома и румбоксы, которые затем публиковала в Instagram. Это быстро набирало свою аудиторию.

По данным CNBC в 2020 году, девушка начинала с небольших проектов, в частности оформления комнат в этом формате, а впоследствии перешла к более сложным конструкциям: она начала самостоятельно изготавливать мебель, декор и мельчайшие элементы интерьера.

Со временем хобби переросло в бизнес, ведь Дойл начала управлять собственным магазином на Etsy. Там она продает миниатюрную мебель и аксессуары ручной работы: в то время растение для кукольного домика могло стоить 4,50 доллара, а кухонная плита размером три дюйма на заказ может стоить 80 долларов.

По состоянию на сейчас девушка до сих пор ведет Instagram под ником life.in.a.dollhouse, где публикует свои новые работы. Последний ее сообщение с работой домика в горах, который она создала после семейной летней поездки в Монтану.

Мой отец постоянно вспоминал, как бы он хотел переехать туда, окруженный всей этой красотой. Я вдохновилась этим и решила создать миниатюрную версию дома мечты,

– написала Дойл.

Горный домик в миниатюре и другие работы Эллы Дойл / Инстаграм life.in.a.dollhouse

Почему кинцуги – это больше, чем просто хобби?

Это японская техника ремонта разбитой посуды с помощью лака, смешанного с золотым порошком. На японском название этого дела пишется так: 金継ぎ, а означает "искусство золотого шва" или "золотая заплатка". Особенность этого хобби заключается в том, чтобы не скрыть все трещины на посуде, а подчеркнуть их.

У Посольстве Японии в Украине объясняют, что кинцуги – это на самом деле целая философия, ведь это дело учит еще и воспринимать собственные недостатки.

Если смотреть на золотые трещинки, отчеканенные на боку когда-то разбитой чашки – сразу приходит в голову то, что не следует сторониться своего опыта и своей истории, а также – что даже наши недостатки делают нас уникальными,

– отмечают в Посольстве.

В общем надо понимать, что японские верования учат, что ничто не бывает действительно сломанным, а любые недостатки можно сделать частью собственной истории. Именно поэтому занятия кинцуги учит видеть красоту даже в ошибках.

Как появилось кинцуги:

Вероятное начало зарождения кинцуги, по разным исследованиям, считается 15 век. История гласит, что сёгун Асикага Есимаса (тот, кто занимал самую высокую военно-феодальную должность в истории домодерной Японии) разбил любимую чашку для чайной церемонии.

Не желая ее выбрасывать, он приказал китайским мастерам восстановить чашку. Ее восстановили, скрепив скобами, но Асикага Есимаса был недоволен этим, поэтому отправил ее на реставрацию в Японию. Там мастера заполнили трещины чашки золотом, что придало ей большей ценности. С тех пор считается, что правитель распространил в массы эту эстетику, которая живет до сих пор.



Чашка выполнена в технике кинцуги / Фото Википедия (автор Haragayato)

Как охотиться за сокровищами в реальном мире?

Если представить, что прямо сейчас рядом с вами спрятан тайный контейнер, о котором знают только избранные, то это будет называться геокешингом. Это такая глобальная игра, которая превратила всю планету на фактически интерактивную карту приключений.

Если в играх в таких случаях используют различные свитки и т.д., то в реальной жизни люди, которые занимаются геокешингом, используют GPS-координаты. На сайте Geocaching объясняют, что таким образом они могут найти по всему миру спрятанные физические контейнеры.

Как это работает?

Кто-то прячет контейнер, или его еще называют кэш, и публикует его координаты в сети. Задача других – найти с помощью смартфона или навигатора тайник. На сегодня существуют миллионы тайников в более чем 190 странах мира. Внутри контейнера обычно лежит журнал посещений (logbook), где нужно ставите свою подпись, фиксируя победу. Часто в контейнерах лежат еще и мелкие сувениры. Но если человек что-то забирает, то должен оставить взамен вещь равноценной или большей стоимости. Геокешинг часто приводит в места, которые заметить трудно: от уютных городских скверов до захватывающих горных вершин.

Еще одно необычное занятие – собирать фигурки Funko Pop

Например если румбоксы – это создание микромира, то Funko Pop – это о коллекционировании эмоций. Дело в том, что маленькие виниловые фигурки с большими головами стали настоящим культурным кодом, объединяющим фанатов кино, игр и комиксов по всему миру.

Часто их можно увидеть у блогеров, в офисах, на полках магазинов и в коллекциях фанатов. Впрочем стоимость одной фигурки может превышать иногда даже тысячи долларов, одновременно стандартную можно купить и за 15 долларов.

Как началась история Funko Pop: бренд появился еще в 1998 году. Его основателями стали коллекционер игрушек Майк Беккер вместе с женой, которые начали собственное дело в собственном доме. В начале создания проект был ориентирован на создание ностальгических игрушек, а первой сделанной фигуркой был талисман ресторанов Big Boy.

В 2011 году состоялся запуск новой линейки Pop! Vinyl, фигурки по прототипу которой создаются до сих пор. Это большая голова, малое тело и черные глаза.

Сейчас компания разрослась до таких масштабов, что имеет тысячи лицензий на создание различных фигурок: от Гарри Поттера до Star Wars.