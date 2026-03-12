Це може бути не чай, а звичайний пил: ці 2 написи на упаковці одразу видадуть неякісний продукт

Більшість людей обирають чай у супермаркеті за красивою упаковкою або знижкою, навіть не підозрюючи, що він може бути неякісний. Втім достатньо звернути уваги лише на два написи на упаковці, які можуть підказати, чи справді перед вами хороший продукт.

Про це розповідає KURAZH.

Який чай не варто купувати?

Однією з ознак не надто якісного чаю є наявність на упаковці або в описі абревіатури CTC. Вона розшифровується як Crush, Tear, Curl – "розчавити, розірвати, скрутити".

Йдеться про технологію, за якої чайне листя пропускають через спеціальні валики, що подрібнюють його на дрібні гранули. Такий спосіб виробництва дозволяє отримати напій, який швидко заварюється, має насичений темний колір і виражену гірчинку.

Чай із позначкою CTC варто оминати / Фото Unsplash

Однак при цьому чай втрачає значну частину свого аромату та корисних ефірних олій. Фактично під час обробки листя сильно подрібнюють, через що воно швидше віддає колір і смак у гарячу воду.

Саме тому такий чай часто виглядає дуже міцним. Проте за швидке заварювання доводиться платити втратою вишуканого аромату та корисних ефірних олій.

Ще одним тривожним сигналом є написи на кшталт "Made in Germany", "Made in Poland" або "Вироблено в ЄС". Вони створюють враження високої європейської якості, однак не завжди свідчать про походження самої сировини.

Важливо звертати увагу на походження сировини / Фото Unsplash

Річ у тім, що в таких країнах, як Німеччина чи Польща, чайні плантації відсутні – там лише відбувається фасування або обробка. Це означає, що на заводи постачають дешевшу чайну сировину з різних регіонів світу, яку потім продають під виглядом елітного продукту.

Натомість якісний чай зазвичай має чітке маркування із зазначенням країни, де вирощено саме чайне листя, а не лише місця його пакування.

Яка марка чаю є найкращою в Україні?

Як зазначається на сайті Coffeeok Blog, найкращою маркою чаю в Україні є Teahouse, який уперше заявив про себе у 2006 році. Спочатку компанія замислювалася як невеликий сімейний бізнес, однак згодом змогла зайняти провідні позиції серед виробників чаю.

Частину сировини вирощують в екологічно чистих регіонах України, а основні обсяги постачають із кращих чайних плантацій Китаю, Індії, Шрі-Ланки та Кенії, а також інших країн, де традиційно вирощують чай.

Асортимент бренду налічує понад 350 різновидів продукції. Окрім класичних чорних і зелених чаїв, компанія пропонує також широкий вибір трав'яних та фруктових сумішей. Виробник наголошує, що під час виготовлення використовуються натуральні інгредієнти без ГМО та ароматизаторів.

