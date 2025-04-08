Японка приготувала вареники зі своєю українською свекрухою: які її враження від процесу

Українська кухня вражає своїми смаками і різноманітністю, хоча ми часто сприймаємо це як належне. А ось для іноземців наша кухня – це справді щось неймовірне.

Рікочан – родом з Японії, але вийшла заміж за українця і живе в Україні вже кілька років. Нещодавно вона спробувала приготувати вареники зі своєю свекрухою. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на блог Рікочан.

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Як Рікочан готувала вареники зі своєю свекрухою

Рікочан розповіла, що любить вареники, проте ніколи їх не готувала. Улюблена начинка для неї – картопля з грибами. Однак нещодавно жінка вирішила приготувати вареники зі своєю "українською мамою" – так вона називає свою свекруху.

Жінки вирішили готувати улюблені вареники Рікочан, а також вареники з сиром. Рікочан очікувала, що процес буде набагато складнішим.

Я думала, що процес буде важким, але це було цікаво… Найважчим для мене було гарно зліпити (вареники – 24 Канал). Але після кількох невдалих спроб у мене вийшло,

– ділиться Рікочан.

За її словами, замовити вареники було б легше, проте домашні та приготовані з любов'ю – значно смачніші.

Як Рікочан зі свекрухою готувала вареники: дивіться відео

Рікочан каже, що вареники вийшли дуже смачними і їй сподобався процес, адже тепер вона хоче спробувати приготувати вареники з ягодами.